4人組ダンスパフォーマンスグループ、s＊＊t kingz（シットキングス）が1日、日本武道館でライブを行った。歌唱のないダンスグループとして初の同所でのライブを成功させたのが2年前。今回は規模を2日間に拡大し、前日と合わせて計1万2000人を魅了した。

幕開けは「Get on the floor」。総立ちで拍手を送るファンに、激しくリズミカルなダンスで“あいさつ”返し。会場の熱気を一気に高めると「SMOKE」「MORECHAU」と畳みかけた。一糸乱れぬ4人のフォーメーションと個性あふれるソロパート。それを車の両輪にして、言葉のいらない“ダンスの会話”でファンを魅了し続けた。

リーダーshoji（41）は「武道館へようこそ。今日はここをダンスフロアにしようぜ。最高の思い出を作ろう」とあおり、kazuki（39）は「みんな〜、一緒に踊ろうぜ」、NOPPO（39）は「悔いのないように最高の思い出を作りましょう」、Oguri（38）は「前のめりでお願いします」と続いた。

公演には「仲間でライバルで友だち」と公言する三浦大知とSKY−HI（AAA日高光啓）、claquepot（Dai−CE工藤大輝）もゲスト出演して花を添えた。

07年の結成から18年。約2時間半で29曲を披露する圧倒的なパフォーマンスで“音楽の聖地”にパフォーマーの新しい歴史を刻んだ。【松本久】