s¡ö¡öt kingzÉðÆ»´Û¸ø±é¡¡¥²¥¹¥È»°±ºÂçÃÎ¡Ö£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡×
4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡¢s¡ö¡öt kingz¡Ê¥·¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬1Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç2Æü¸ø±é¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
²Î¾§¤Î¤Ê¤¤¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤ÎÆ±½ê¥é¥¤¥Ö¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Î¤¬2Ç¯Á°¡£º£²ó¤Ïµ¬ÌÏ¤ò2Æü´Ö¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ·×1Ëü2000¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï»°±ºÂçÃÎ¤äSKY¡ÝHI¡ÊAAAÆü¹â¸÷·¼¡Ë¡¢claquepot¡ÊDai¡ÝCE¹©Æ£Âçµ±¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
»°±º¤ÈSKY¡ÝHI¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
»°±º¡¡¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀïÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¸À¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¸À¤¤É½¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Îs**t kingz¡£³Ú¶Ê¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ïº£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¡£¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÏÆü¹â¤¯¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¿s**t kingz¤¬¡Ö°¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°Ì¿¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂô»³¤ÎÊý¤Î¿´¤ò²¹¤á¡¢µß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î¡Ö°¦¡×¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SKY¡ÝHI¡¡ÆüËÜ¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¤½¤ì¤¬¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢s**t kingz¤ÎÌ¾Á°¤ÏºÇ¤âÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥Ó¥¢¤Ê»þÂå¤ò¶¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿ÀïÍ§¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¥¯¥é¥Ö¤â¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡¢¤¢¤ÎÆü³§¤Ç¥¦¥Á¤Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Æü¤â¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¾Ð´é¤Îµ²±¤Ð¤«¤ê¡£
Á°²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¤À¤¤¤Ö¥Ï¡¼¥É¤Ê¤â¤Î¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¦¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÈà¤é¤é¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ËÎÏ¤òÂß¤»¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ì¤¿»ö¤â¸Ø¤é¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²æ¡¹À¤Âå¤Î´õË¾¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë»°±ºÂçÃÎ¤È¤è¤¦¤ä¤¯Æ±¤¸¶Ê¤ÎÃæ¤ÇÀ¼¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¾¤à¤³¤È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡¢³§¾Ð´é¤Ç¹¬¤»¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡¡¿´¤«¤é°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¡ª