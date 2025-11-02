４人組ダンスパフォーマンスグループ・ｓ＊＊ｔ ｋｉｎｇｚ（シットキングス）が１０月３１日と１日の２日間、東京・北の丸公園の日本武道館でダンスライブ「ＬＡＮＤＩＮＧ」の最終公演を行った。

２０２３年に“歌唱しない”ダンスグループとして史上初の同所での公演を成功させて以来、２年ぶりの開催。三浦大知、ＳＫＹ―ＨＩ、ｃｌａｑｕｅｐｏｔ（Ｄａ―ｉＣＥ・工藤大輝）がゲストとして花を添え、２日間で１万２０００人を魅了した。

熱気が充満する中、冒頭から全開だった。リーダーのｓｈｏｊｉは声をからし、「日本一のダンスフロアにしようぜ！」とシャウト。Ｏｇｕｒｉも「日本一、世界一熱い空間に、皆さんは上陸しちゃいました。出し切るしかないですよ」とあおった。

ソロパートや人気コントコーナー「せが家」を織り交ぜながらの、ノンストップの２時間半。終盤に４人が三浦、ＳＫＹ―ＨＩとのコラボ楽曲「愛が呆れ果てるまで」を披露すると、場内のボルテージは最高潮に達した。感覚を研ぎ澄ませ、思いを一つに躍動。ｋａｚｕｋｉは「パフォーマンスしながら、楽曲のエネルギーがビシビシと伝わって、今を生きている感じがした。これはやばいね」。Ｏｇｕｒｉも「出し切ったよね」とかみ締めた。

日本のダンスシーンをけん引する仲間たちの姿に、ｋａｚｕｋｉは「このメンバーが、ここで（一緒に）踊ってるってあり得る？ 奇跡だよね」と喜びもひとしお。ＳＫＹ―ＨＩは「自然なんだけど、新鮮なんだよね」と吐露。キャリアを重ね、立場も環境も変わっていく中で「みんな、第一線でやっているからマジですごいと思う」と敬意を表した。ラストはＳＫＹ―ＨＩとのコラボ曲「Ｏｈ ｓ＊＊ｔ！！」でフィナーレ。全てオリジナル曲で、２９曲を届けた。

近年はダンサーを取り巻く環境も変わり、「市民権を得た」（ｓｈｏｊｉ）という実感はあるが、デビューから１８年、その道のりは順風満帆だったわけではない。「人生はうまくいったり、うまくいかなかったりの繰り返しだと思う」とｋａｚｕｋｉ。「どんなに成功した人でも、成功と失敗、どちらの経験もある。１８年やってきて（今は）いろいろな傷やシワが付いたからこそ、個性として美しいと感じられるようになった。その傷やシワが目立っても、その一つ一つが４人を形作っていることを誇りに思えるようになった」と心境の変化を口に。それが、今回の武道館公演で表現したい「幹」の部分になった。

ｓｈｏｊｉは「ダンサーがこういう大きなステージに立つのが当たり前だと、皆さんに思ってもらえるような機会を作っていきたい」と誓った。来年７月２５、２６日にはグループ最大規模の会場、神奈川・ぴあアリーナＭＭでフェスの開催が決定。更なる高みを目指して―、４人は変化を恐れることなく挑戦を続けていく。（加茂 伸太郎）