¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡¡¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×¡×ºÆ¸½¤Ï¤Ê¤é¤º¡¡²¦¼Ô¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÈï£¹¥È¥é¥¤¡¢£·¡½£¶£±¤Îº£µ¨ºÇÂ¿¼ºÅÀ
¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¡¡¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¥Ä¥¢¡¼£²£°£²£µ¡×¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«£¶£±¡½£·ÆüËÜ¡Ê£±Æü¡¢±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯£±£³°Ì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬·Þ¤¨¤¿¡¢£×ÇÕ£²Ï¢ÇÆ¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¡££²£°£±£µÇ¯£×ÇÕ¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×¡×¤ò±é¤¸¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢£·¡½£¶£±¤ÇÇÔÀï¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Ë¡¢ÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤«¤é²¦¼Ô¤¬ÆüËÜ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡££´Ê¬¡¢Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¡¢ÂåÌ¾»ì¤Î¥â¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¤Î¥³¥ê¥·¤¬¥È¥é¥¤¡£ÆüËÜ¤ÎÅìµþ¥Ù¥¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Þ¡¼¥¯¥¹¤¬ÀÜÅÀ¤Ç¶þ¶¯¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÈ¯´ø¤·ÆüËÜ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢£Ó£Ï¥à¥ó¥´¥á¥º¥ë¤¬¹ª¤ß¤Ê¥¥Ã¥¯¡¢¥é¥ó¤«¤é£²Ï¢Â³¥È¥é¥¤¡£ÆüËÜ¤Ï¹¶¤á¼ê¤ò·ç¤¡¢Æî¥¢¤Î£²£¶¡½£°¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¡¢¥¬¥ó¥¿¡¼¤¬´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à£²ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¡£ÌöÆ°¤¹¤ëÆî¥¢¤Î£Ó£Ï¥à¥ó¥´¥á¥º¥ë¤Ï¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥²¥¤¥ó¤«¤é¥×¥í¥Ã¥×¡¦¥í¥¦¤Î¥È¥é¥¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡££³£³¡½£°¤Î¥ê¡¼¥É¡£ÆüËÜ¤ÎÆÀÅÀ¤Ï£±£²Ê¬¡¢Å¨¥È¥é¥¤¥¨¥ê¥¢Á°¤Î¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¡¢ÁáÂç£³Ç¯¤Î£Æ£ÂÌð粼Í³¹â¤¬¼«¤é»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡££·ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤È¥¹¥¯¥é¥à¡¢¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤ëÆüËÜ¤Ï£±£¸Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£Æ±£²£³Ê¬¤Ë¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥Èµ¯ÅÀ¤ÎÏ¢Â³¹¶·â¤«¤é¥È¥é¥¤¤òµö¤·¡¢£·¡½£´£·¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯£±£µ¿Í¤ÎÁí¥¥ã¥Ã¥×¿ô¤¬ÆüËÜ¤Î£³£²£²¤ËÂÐ¤·¡¢Æî¥¢¤Ï£·£¸£±¤È¡ÈËÜµ¤¡É¤ÎÊÔÀ®¡£¹¶·â¤Î¿À¿ñ¤Ï¸åÈ¾£²£¸Ê¬¡¢£Æ£Â¥³¥ë¥Ó¤¬¼«¿Ø£²£²¥á¡¼¥È¥ë¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤é¥é¥óÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢½³¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò£×£Ô£Â¥¢¥ì¥ó¥¼¤¬ÍÞ¤¨¤Æ°ìÁ®¡¢¥È¥é¥¤¡£Æ±£³£¹Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¥ó²£ÉÍ¤Î£Ã£Ô£Â¥¯¥ê¥¨¥ë¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡££¶£±¡½£·¤È¤·¡¢¼é¤Ã¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÊø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾¡Íø¡£Æî¥¢¤¬ÆüËÜ¤ò°ìÀÚ´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£