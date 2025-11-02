s**t kingz、2年ぶりの武道館公演に“戦友”も集結 shojiはダンスに対する熱い語る「今では考えられないですけど」
ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingzが1日、東京・日本武道館で行われた「s**t kingz Dance Live 2025 in日本武道館『LANDING』公演前囲み取材会」に出席。2年ぶり2回目となる武道館でのライブに思いを語った。
【ライブ写真多数】三浦大知、SKY-HIらも…熱狂的なパフォーマンスを披露したs**t kingz
リーダーのshojiはライブを前に「2年前に初めて武道館でやらせていただいた時はダンサーが武道館に立つこと自体がすごく驚きを持っていろんな方に受け止めてもらった」と当時を振り返る一方、「今回は2デイズで、僕たちにとってかなりの挑戦だった」と吐露。「ダンサーが大きなステージに立つことが当たり前だと思ってもらえる機会をたくさん作っていければという思いでいるので、すごくうれしいです」と素直な気持ちを語った。
今回のライブではs**t kingzと長きにわたり切磋琢磨してきた三浦大知、SKY-HI、claquepotら多彩なアーティストもゲスト出演。豪華なステージが実現したことにOguriは、「昔からみんなそれぞれ頑張ってきた戦友であり、仲間であり、ライバル。でもステージに立つとすごいんです。エネルギーが。一緒にパフォーマンスできていることが幸せだなと思いました」と笑顔を見せた。
2007年に結成し、これまで18年にわたりダンサーとして第一線を走り続けてきた4人。shojiは「ダンスに触れること自体が特別じゃなくなってきている感じをすごく感じる」と切り出すと、「今では考えられないですけど、ダンス始めた頃は、公園で1人でヘッドホンで踊ってても、警察を呼ばれたんです。『不良がいる』って。今やもう街で、ずらっと携帯を並べて、みんなTikTok撮っている、みんな踊ってるみたいな」とダンスに対する見方が大きく変わってきた世の中の流れに驚きを語った。その上で、「（ダンスの）深いところ、本気で取り組んでる人たちの何かに触れて、心で感じるっていう。何かを感じ取ってもらえる魅力的な人に僕たちがなれたら」と熱い思いを語った。
ライブでは、メドレーを含む約30曲を豪華ゲストとともに披露。また会場では2026年7月25、26の両日にフェスを開催することも明かされ、集まったファンを熱狂させた。
