4人組ダンスパフォーマンスグループ、s＊＊t kingz（シットキングス）が1日、東京・千代田区の日本武道館で2日公演の最終日を迎えた。歌唱のないダンスグループとして初の同所ライブを成功させたのが2年前。今回は規模を2日間に拡大して計1万2000人を魅了した。【松本久】

◇ ◇ ◇

開演前に4人は取材に応じた。

−2年ぶりの武道館公演です。感想や思いを教えてください

リーダーshoji（41） 2年前はダンサーが武道館に立つことそのものが驚きをもって受け止められました。それを当たり前のことにすることが大切。かつ、チャレンジをすることも大切で今回は2デイズにしました。ダンサーがこのステージに立つことを当たり前にしたい。うれしいです。

−三浦大知やSKYーHI（AAA日高光啓）、claquepot（Dai−CE工藤大輝）の3組のゲストが出演します

Oguri（38） みんな年齢も近い。ずっと一緒に頑張ってきた戦友でありライバルで兄弟。会うと家族みたいにリラックスでできる。でもステージに立つとエネルギーがすごい。

NOPPO（39）は 3人とも時代を切りひらいてきたすばらしいアーティストです。

−演出を担当するkazukiさん。見どころは？

kazuki（39） 後半で大きな木が出てくるのが大事なシーンです。今夏に「色気3部作」として3カ月連続で楽曲をリリースしましたが、人間はうまくいったり、いかなかったりの繰り返し。どっちの瞬間もある。僕らも18年間、楽しいだけじゃない傷やしわがついている。同じ木なんて存在しない。それぞれの個性が美しい。そんな木ができる瞬間をパフォーマンスで表現しました。

−2年ぶりの武道館公演。2年前と今年で変わったこと変わらないことは？

Oguri 変わらず緊張しました。朝からそわそわしてて、食事がのどをとおりづらい。何年たっても特別な場所だし、特別な体験です。

−武道館の後はアリーナやドーム公演ですか？

shoji もちろんパフォーマンスのクオリティーを高めたいが、公演規模でもステップアップしたい。もっと大きいチャレンジだが目指したいです。

−2年前の公演ではshojiさんの目に光るものがありました。今年は？

Kazuki 2年前は初の武道館だからダンスの素晴らしさを知って欲しかった。今回はさらに、人生について表現することが多くなりました。ダンスや音楽は抽象的なもの。20代では表現できなかったが、だいぶ成長してきた。

shoji 表現の幅が確実にパワーアップしています。パフォーマンスも。 Oguri 何があっても「何とかする力」がついた。自分に何かあっても何とかできるという安心感があります。

NOPPO 日々成長です。

−結成から18年でダンスの見られ方が変わりましたか？

shoji ダンスに触れることが特別でなくなった。以前は公園で踊っていると警察を呼ばれたこともある。多くの人にナマでダンスを見てもらったり、長尺のものを見てもらえればもっとダンスが浸透すると思う。来年は7月25、26日にダンスを楽しむフェスもやります。楽しみしていてください。