[11.1 オランダ・エールディビジ第11節](スタディオン・フェイエノールト)

※28:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 5 ハイス・スマル

DF 21 アネル・アフメドジッチ

DF 26 ヒバイロ・レアト

MF 8 クインテン・ティンバー

MF 14 セム・スタイン

MF 16 レオ・ザウアー

MF 23 アニス・ハジ・ムーサ

MF 40 ルシアーノ・バレンテ

FW 9 上田綺世

控え

GK 37 M. Berger

GK 64 I. Ka

DF 2 バート・ニーウコープ

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

DF 43 ジャン・プラグ

MF 6 ファン・インボム

FW 10 サイル・ラリン

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 ガウスー・ディアラ

FW 32 アイメン・スリティ

監督

ロビン・ファン・ペルシー

[フォレンダム]

先発

GK 1 K. van Oevelen

DF 2 D. Payne

DF 3 M. Amevor

DF 20 N. Verschuren

DF 32 Y. Leliendal

MF 8 G. Yah

MF 10 B. Kuwas

MF 11 A. Oehlers

MF 18 N. Bukala

MF 28 S. Esajas

FW 9 H. Veerman

控え

GK 16 R. Steur

GK 22 D. Vlak

DF 4 ゼヴィアー エンブヤンバ

DF 5 P. Ugwu

DF 14 A. Meijers

DF 25 L. Blondeau

MF 6 A. Plat

MF 33 K. Dyer

FW 17 J. Ideho

FW 21 ロベルト・ミューレン

FW 24 K. Wong-A-Soij

監督

クライスリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります