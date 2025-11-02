フェイエノールトvsフォレンダム スタメン発表
[11.1 オランダ・エールディビジ第11節](スタディオン・フェイエノールト)
※28:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 5 ハイス・スマル
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 26 ヒバイロ・レアト
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 セム・スタイン
MF 16 レオ・ザウアー
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
控え
GK 37 M. Berger
GK 64 I. Ka
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 43 ジャン・プラグ
MF 6 ファン・インボム
FW 10 サイル・ラリン
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[フォレンダム]
先発
GK 1 K. van Oevelen
DF 2 D. Payne
DF 3 M. Amevor
DF 20 N. Verschuren
DF 32 Y. Leliendal
MF 8 G. Yah
MF 10 B. Kuwas
MF 11 A. Oehlers
MF 18 N. Bukala
MF 28 S. Esajas
FW 9 H. Veerman
控え
GK 16 R. Steur
GK 22 D. Vlak
DF 4 ゼヴィアー エンブヤンバ
DF 5 P. Ugwu
DF 14 A. Meijers
DF 25 L. Blondeau
MF 6 A. Plat
MF 33 K. Dyer
FW 17 J. Ideho
FW 21 ロベルト・ミューレン
FW 24 K. Wong-A-Soij
監督
クライスリック
※28:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 5 ハイス・スマル
DF 21 アネル・アフメドジッチ
DF 26 ヒバイロ・レアト
MF 8 クインテン・ティンバー
MF 14 セム・スタイン
MF 16 レオ・ザウアー
MF 23 アニス・ハジ・ムーサ
MF 40 ルシアーノ・バレンテ
控え
GK 37 M. Berger
GK 64 I. Ka
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
DF 43 ジャン・プラグ
MF 6 ファン・インボム
FW 10 サイル・ラリン
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
[フォレンダム]
先発
GK 1 K. van Oevelen
DF 2 D. Payne
DF 3 M. Amevor
DF 20 N. Verschuren
DF 32 Y. Leliendal
MF 8 G. Yah
MF 10 B. Kuwas
MF 11 A. Oehlers
MF 18 N. Bukala
MF 28 S. Esajas
FW 9 H. Veerman
控え
GK 16 R. Steur
GK 22 D. Vlak
DF 4 ゼヴィアー エンブヤンバ
DF 5 P. Ugwu
DF 14 A. Meijers
DF 25 L. Blondeau
MF 6 A. Plat
MF 33 K. Dyer
FW 17 J. Ideho
FW 21 ロベルト・ミューレン
FW 24 K. Wong-A-Soij
監督
クライスリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります