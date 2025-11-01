スターバックス コーヒー ジャパンが、カクテル・フード・コーヒーを楽しめるホリデーシーズンのディナーセット「アリビアーモ™ バー アペリチェーナ（ARRIVIAMO™ BAR APERICENA）」をスターバックス リザーブ®ロースタリー 東京 アリビアーモ™バーで期間限定販売する。期間は12月8日から2026年1月18日まで。

アリビアーモ™ バー アペリチェーナは、今夏に販売し人気を博したフードとカクテル、コーヒーを一緒に楽しめるディナーセット。ホリデー仕様となる今回は、前菜からデザートまでを味わえるプレートスタイルのフードとカクテル、食後のエスプレッソを提供するほか、冬の季節にマッチするカクテルやワイン、ハイボール、スピリットフリー（ノンアルコール）をフリーフロー形式で楽しめるプランも用意する。

フリーフロープランでは、ミモザやキール、ホットカクテルのアイリッシュ コーヒーなど、バラエティ豊富なカクテルをラインナップ。また、アリビアーモ™ バー アペリチェーナの利用客には、チェキで撮影しオリジナルのカードに残す「Photo Dialogue Table」体験も提供する。

そのほか、スターバックス リザーブ®ロースタリー 東京では、11月1日からホリデーシーズンの新作ビバレッジの販売をスタート。「WINTER DIALOGUE コーヒーが結ぶ、心の会話」をテーマに、ドルチェのように楽しめるビバレッジを各フロアでラインナップしている。

1階のメインバーでは、ティラミスをビバレッジで表現した「バレルエイジド ティラミス ラテ」（イートインのみ 1300円）が登場するほか、2階のティバーナ™ バーでは「ティバーナ ジョイフル メドレー® フルリーフ」を用いてショートケーキのような見た目に仕上げた「ジョイフル メドレー クリーム ティー ラテ with ストロベリー」（イートインのみ 1300円）などが登場。3階のアリビアーモ™ バーでは、スターバックスのホリデーシーズンを象徴するケーキ「クランベリー ブリスバー」を オリジナルカクテルとして表現した「クランベリー ブリスバー カクテル」（イートインのみ 2200円）などを提供している。

■詳細情報

商品名：「アリビアーモ™ バー アペリチェーナ（ARRIVIAMO™ BAR APERICENA）」

価格：

1ドリンクのみ：月〜木 5500円 金土日祝 6600円

フリーフロー：月〜木 8800円 金土日祝 9900円

取り扱い店舗：スターバックス リザーブ®ロースタリー 東京 アリビアーモ™バー（3F）

販売期間：2025年12月8日（月）〜2026年1月18日（日）

※12月30日（火）〜1月4日（日）は除く

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり。

提供時間：17:30〜21:30

※滞在時間2時間制

※なくなり次第終了

販売方法：ウェブで事前予約受付

