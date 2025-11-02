◇ラグビーリポビタンDツアー2025 日本7―61南アフリカ（2025年11月1日 英ロンドン）

世界ランキング13位の日本は同1位でW杯2連覇中の南アフリカに7―61（前半0―26）で敗れた。60失点は昨年10月26日のニュージーランド戦に19―64で敗れて以来の大量失点。15年W杯イングランド大会で日本が南アを34―32で破った「ブライトンの奇跡」から10年を記念し、同じイングランドにあるサッカーの聖地、ウェンブリー競技場で行われた一戦は、厳しい結果となった。

両国の対戦は19年W杯日本大会の準々決勝以来、6年ぶり。初対戦だった15年W杯以来の勝利を目指す日本だが、前半は劣勢を強いられた。ハイボールの獲得合戦で劣勢が続き、セットプレーやSOサーシャ・ファインバーグムゴメズルの個人技で4トライを許し、0―26で折り返した。

後半は反撃に出たかった日本だが、2分頃にFLベン・ガンターが危険なタックルでシンビン（10分間の一時的退場）に。前半のPR竹内柊平（東京SG）に続きこの試合2枚目のイエローカードで数的不利を強いられるなど、相手のプレッシャーにさらされ続けてペナルティーがかさみ、結局前後半計9トライを許す完敗となった。

唯一の得点は後半12分。“超速ラグビー”で攻撃のテンポを上げてディフェンスを崩し、相手のペナルティーを誘発すると、メンバー唯一の現役大学生FB矢崎由高（早大）がクイックスタートを仕掛けて自らトライ。零敗を免れる得点となったが、前半からキック処理などでミスが相次いだ矢崎に笑顔はなかった。

15年W杯では日本を歴史的3勝へと導いたエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチが再任して2年目となった今年は、7月には伝統国のウェールズから12年ぶりに勝利。今秋初戦だった10月25日のオーストラリア戦では、15―19で敗戦したものの過去最少点差。自信と手応えを得て欧州に乗り込んだが、ツアー4連戦の初戦は世界の高い壁を痛感させられる結果となった。