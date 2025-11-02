40・50代が頼れる「優秀トップス」【ワークマン】に1,500円で売ってた、、！

シンプルでデイリー使いしやすいカジュアルアイテムが揃う【ワークマン】では、秋冬の新作が続々と登場中。今回はその中から、40・50代の休日コーデに取り入れやすいトップスをピックアップ。お手頃価格ながら、すっきりしたきれいめなデザインでカジュアルすぎないところが魅力です。頼れるトップスを探しているミドル世代は、ぜひチェックしてみて。

シンプルなデザインで品よく決まるプルパーカー

【ワークマン】「レディースストレッチライトプルパーカー」\1,500（税込）

リラックスシーンにぴったりな、フード付きのプルオーバー。ボディラインにつかず離れずの程よいシルエットで、すっきり着こなしながら体型カバーも狙えます。公式サイトによると「程よい厚みでアウターも重ね着しやすい」とのことで、合わせるアイテム次第でロングシーズン着回しが楽しめそう。秋冬コーデに映える明るめなカラーもラインナップする全6色展開です。

ほどよい厚みでレイヤードコーデもすっきり決まる

トップスからボトムスまで、同系色のグラデーションでまとめた大人カジュアルな着こなし。プルパーカーの裾からシャツをのぞかせて、腰まわりの体型カバーをしつつ、こなれ感のあるアクセントに。トップスがシンプルな分、ボトムスはもこもこした素材感が秋冬らしいカーゴパンツで遊び心をプラス。ブラウンのシューズで足元を引き締めれば、バランスの取れた休日コーデに仕上がります。

ボア素材で季節感を高めたカーディガン

【ワークマン】「レディースボアフリースカーデガン」\1,500（税込）

ボアフリース素材が秋冬らしい、スナップボタン留めのカーディガン。首元の詰まったクルーネックデザインが上品な印象です。両サイドにポケットが付いているほか、右胸には内ポケットがあり小物の収納に便利。身軽にふらりと手掛けたいときに、さっと羽織るアウターとしても頼りになりそうです。大人コーデになじむ定番色のほか、差し色になるピンク、ブルーを合わせた全7色展開。

スカートと合わせてガーリーカジュアルに

カーディガンのボタンを留めて、プルオーバー風に着こなした大人カジュアルコーデ。ほどよくゆとりのある身幅なので、体形を拾わずすっきりした印象で着こなせそうです。ボトムスはストレートシルエットのひざ下丈スカートで上品さをプラス。秋冬らしいムートンブーツから柄物ソックスをのぞかせて、遊び心と大人の余裕を感じさせるスタイリングに。

