◇ワールドシリーズ第7戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年11月1日 トロント）

ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に大谷翔平投手（31）が「1番・DH兼投手」で先発出場すると発表した。

大谷は10月28日のWS第4戦に先発。6回6安打4失点で敗戦投手となった。登板間隔は中3日。通常の先発登板後の登板間隔としては自身初となる。

救援登板した場合は降板後にDHとして残れず、出場を続ける場合は野手で出場する必要があるが、先発登板なら降板後もDHとして出場を続けることができる。大一番での大谷の起用法にも注目が集まる。

デーブ・ロバーツ監督は前日の試合後、先発登板後にDHとして出場できる「大谷ルール」も踏まえて先発登板の可能性について言及。「確定はしていないが、可能性としてはある」と先発登板させる可能性を示唆していた。

前日の第6戦は、負ければWS連覇の夢が消滅する一戦で山本由伸が6回5安打1失点と好投。大谷も1安打1申告敬遠1得点で山本を援護した。佐々木朗希はグラスノーの救援こそ仰いだものの1回0/3を無失点と勝利に貢献し、球団史上初、MLBでは3連覇した2000年のヤンキース以来25年ぶりのWS連覇に逆王手をかけた。