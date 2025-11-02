◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日午前９時８分開始予定）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ第７戦、敵地・ブルージェイズ戦で先発登板することが決まった。球団が発表した。

大谷は１０月２８日（同２９日）の本拠地での第４戦に先発。７回途中で９３球を投げ、６安打４失点で敗戦投手になった。第４戦の試合後には「もちろん全試合必要であれば準備したい」と、第５戦以降への登板にも意欲を示していた。

当初は中３日で迎える第７戦にリリーフ待機することが有力とみられていたが、第６戦で第７戦の先発が有力視されていたグラスノーがリリーフ登板。スクランブル体制となったとあって、中３日の大谷に先発の白羽の矢が立った。大谷が先発することは、降板後もそのまま「大谷ルール」で指名打者として、守備につかずして試合に出場し続けられるメリットもある。

ロバーツ監督は第６戦終了後に、第６戦で６回９６回を投げた山本を除いて中２日のスネル、中３日の大谷、連投となるグラスノーを含め、シーハン、カーショー、バンダ、ドライヤー、トライネン、佐々木、ロブレスキ、エンリケス、クラインのブルペン陣を含めた１２投手が起用可能であることを明言。総力戦のため大谷が長いいいニングを投げる可能性は低く、２番手以降につなぐ「オープナー」としての起用になりそうだ。

勝てば球団史上初の２年連続ワールドシリーズ制覇、負ければブルージェイズに１９９３年以来３２年ぶりの頂点を譲ることになる。１番打者としての起用が見込まれ、１回表先頭で打席に立つのが大谷で、１回裏のマウンドに立つのも大谷。これ以上ない大舞台で、大谷がチームに勢いをもたらすことはできるだろうか。