好調のパレス鎌田大地が負傷交代…今月中旬の日本代表活動にも影響か
[11.1 プレミアリーグ第10節 クリスタル・パレス 2-0 ブレントフォード]
プレミアリーグは1日に第10節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはブレントフォードに2-0で勝利。4試合ぶりの白星を手にした。リーグ戦8試合連続で先発出場を続ける鎌田は、負傷により後半33分に途中交代となった。
前半30分、パレスが先制に成功する。中盤左サイドからのFKを、MFジェフェルソン・レルマがファーサイドから折り返すと、最後はFWジャン・フィリップ・マテタが頭で流し込んだ。
前半を1-0で折り返したパレスは後半6分に追加点。左サイドのラインからレルマがロングスローを放つと、相手のオウンゴールを誘発。2-0と点差を広げた。
攻守に動く鎌田だが、後半31分にアクシデント。こぼれ球に反応したところで相手のスライディングタックルを食らう。座り込んだままプレー続行不可能と判断。自らの足で歩きながら、そのままピッチを後にした。
試合はそのまま終了し、パレスが2-0で4試合ぶりに勝利した。
鎌田は試合後、自らの足で仲間とともに歩いており、重症ではない模様。しかし、今月14日と18日に国内で行われる日本代表のキリンチャレンジカップにも影響を及ぼす可能性も低くはない。
