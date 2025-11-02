堂安律スタメンのフランクフルト、敵地でハイデンハイムと1-1ドロー
[11.1 ブンデスリーガ第9節 ハイデンハイム 1-1 フランクフルト]
ブンデスリーガ第9節が1日に行われ、MF堂安律が所属する6位フランクフルトはアウェーで17位ハイデンハイムと1-1で引き分けた。堂安は右ウイングバックで先発出場。後半18分までプレーした。
先にスコアを動かしたのはハイデンハイム。前半32分、カウンターからMFアリヨン・イブラヒモビッチのラストパスをFWブドゥ・ジブジバーゼが右足で蹴り込んだ。
しかし、後半10分にフランクフルトが追い付く。ペナルティエリア左からMFナサニエル・ブラウンがクロスを上げ、DFラスムス・クリステンセンがヘディングで叩き込んだ。
その後、互いに勝ち越し点を奪えず、1-1のままタイムアップ。フランクフルトは連勝こそ逃したが、3試合無敗(1勝2分)となった。
ブンデスリーガ第9節が1日に行われ、MF堂安律が所属する6位フランクフルトはアウェーで17位ハイデンハイムと1-1で引き分けた。堂安は右ウイングバックで先発出場。後半18分までプレーした。
先にスコアを動かしたのはハイデンハイム。前半32分、カウンターからMFアリヨン・イブラヒモビッチのラストパスをFWブドゥ・ジブジバーゼが右足で蹴り込んだ。
しかし、後半10分にフランクフルトが追い付く。ペナルティエリア左からMFナサニエル・ブラウンがクロスを上げ、DFラスムス・クリステンセンがヘディングで叩き込んだ。
その後、互いに勝ち越し点を奪えず、1-1のままタイムアップ。フランクフルトは連勝こそ逃したが、3試合無敗(1勝2分)となった。