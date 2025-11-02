Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬¸ø¼°Àï2ÀïÏ¢Â³¥´¡¼¥ë! ¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏÆüËÜ¿Í½êÂ°¥¯¥é¥ÖÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æº£µ¨¥Ö¥ó¥Ç¥¹½éÇòÀ±
[11.1 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè9Àá ¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê 0-4 ¥Ü¥ë¥·¥¢MG]
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè9Àá¤¬1Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë18°Ì¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Î14°Ì¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ë4-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÄ®Ìî¤Ï¸åÈ¾12Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¸ø¼°Àï2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£Æ£ÅÄ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢90Ê¬´Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾15Ê¬¡£GK¥Ë¥³¥é¡¦¥Ð¥·¥ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Î¥¤¥Ï¥¦¥¹¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ë¤Ä¤Ê¤®¡¢FW¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬º¸Â¤ÇÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾40Ê¬¤Ë¤ÏMF¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Îº¸¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¡£¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÈ¾30Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Î¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¤¬Ãæ±û¤Ø¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÄ®Ìî¤¬±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¸«»ö¤Ë¥Ë¥¢¤òÇË¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î²ÃÆþ¸å½éÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï10·î28Æü¤ÎDFB¥Ý¥«¡¼¥ë2²óÀï¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨Àï(¡û3-1)¤ËÂ³¤¯2ÀïÏ¢È¯ÃÆ¡£¸åÈ¾35Ê¬¤Ë¤ÏÄ®Ìî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¥Ð¥·¥ê¤ËÃÆ¤«¤ì¡¢Éâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òMF¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Õ¥é¥¦¥í¤¬±¦Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬4-0¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«Ëë9»î¹çÌÜ¤Çº£µ¨½éÇòÀ±¡£»ÃÄê¤ÇºÇ²¼°Ì¤«¤é16°Ì¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢S¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ï¥ê¡¼¥°Àï6Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
