◇ラグビーリポビタンDツアー2025 英ロンドン（2025年11月1日 日本―南アフリカ）

世界ランキング13位の日本は同1位でW杯2連覇中の南アフリカと対戦し、前半を0―26で終えた。通算対戦成績は日本の1勝2敗。4度目の対戦は15年W杯イングランド大会で日本が南アを34―32で破った「ブライトンの奇跡」から10年を記念し、同じイングランドにあるサッカーの聖地、ウェンブリー競技場で行われている。

両国の対戦は19年W杯日本大会の準々決勝以来、6年ぶり。初対戦だった15年W杯以来の勝利を目指す日本だが、前半は劣勢を強いられた。開始から降り続く大粒の雨のごとく、相手が打ち上げるハイパントキックの処理に苦戦。自陣でキャッチで競り負け、攻め込まれてはディフェンスで反則を犯すの負のサイクルに陥った。

最初の失点は前半4分で、トライライン目前のラインアウトからモールを押し込まれてFLシヤ・コリシ主将にトライを許した。同13分にはSOサーシャ・ファインバーグムゴメズルに自ら蹴ったハイパントキックを再獲得されて2トライ目を許すと、その5分後にも10番のトライで失点。その後はしばらく膠着（こうちゃく）状態が続いたが、同36分にゴール前のモールを崩して認定トライ。PR竹内柊平（東京SG）は前週のオーストラリア戦に続くシンビンで、苦しい戦いを強いられている。