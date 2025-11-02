「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）

ワールドシリーズ（ＷＳ＝７回戦制）は第６戦が行われ、ナ・リーグ覇者のドジャースがア・リーグ王者のブルージェイズを３−１で下し、３勝３敗のタイに持ち込んだ。先発の山本由伸投手（２７）が６回１失点でポストシーズン（ＰＳ）日本勢最多の通算６勝目を手にした。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で出場し、３打数１安打。１日（日本時間２日）の第７戦でドジャースが勝てば２連覇、ブルージェイズは３２年ぶり３度目の制覇を目指す。

勝利が決まった瞬間、山本が万歳ポーズでベンチから飛び出した。佐々木と力強い抱擁を交わし、大谷とはハイタッチで喜びを分かち合う。ＷＳ史上初めて３人の日本人選手が同一チームで同時出場。力を合わせて大きな１勝をつかみ取った。

本拠地ロサンゼルスで連敗し、背水の陣で迎えた第６戦。絶対に負けられない重圧の中、背番号１８が敵地のマウンドに立った。課題に挙げていた初回。味方失策で走者を背負ったが、主砲ゲレロを決め球カーブで併殺打に仕留めて波に乗った。

「今日は特に立ち上がりに集中し、いい入りができた。少しほっとする気持ちもあった」

２５日の第２戦で２登板連続の完投勝利。その２日後、延長十八回の死闘となった第３戦は登板こそなかったが、志願してブルペンで肩をつくった。前日は片道４０００キロの移動もあり「疲れは少し感じていたが、投球自体は前回より良かった」。３点を先制した直後の三回に１失点。しかし、粘りの投球でその後は追加点を許さなかった。

六回には先頭を打ち取った直後に米国旗を手にした男がフィールドに乱入するハプニングで間が空き「嫌な感じはあった」。２死から二塁打と四球で窮地に陥ったが、５番バーショをスプリットで空振り三振。「少し力が入りすぎていたので余分な力を抜いて、低く制球していけた」。修正能力の高さを改めて証明した。

６回９６球。七回も続投する気持ちでいたが、交代を告げられた。ロバーツ監督が「自身の役割を果たしてくれた」と言えば、女房役のスミスは「チームに必要な投球だった」とたたえた。ＰＳ４勝目。ＷＳでは２勝無敗、防御率１・２０をマークし、シリーズＭＶＰ最有力候補に挙がっている。

最終第７戦は総力戦。すでに指揮官から登板がないことを伝えられている山本は言った。「いけと言われたらいくけど、できれば応援を頑張りたい」。崖っぷちの一戦で真価を発揮したエースの言葉に、会見場が大きな笑いに包まれた。