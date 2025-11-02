「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）

ワールドシリーズ（ＷＳ＝７回戦制）は第６戦が行われ、ナ・リーグ覇者のドジャースがア・リーグ王者のブルージェイズを３−１で下し、３勝３敗のタイに持ち込んだ。先発の山本由伸投手（２７）が６回１失点でポストシーズン（ＰＳ）日本勢最多の通算６勝目を手にした。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で出場し、３打数１安打。１日（日本時間２日）の第７戦でドジャースが勝てば２連覇、ブルージェイズは３２年ぶり３度目の制覇を目指す。

相手ベンチの方針にブレはなかった。両軍無得点の三回２死二塁。打席に入ろうとした大谷に敬遠四球が申告された。

敵地ファンのブーイングがざわめきに変わる中、無条件で一塁へ歩いて好機を拡大する。２番スミスが左翼線適時二塁打で先制点をたたき出すと、不振から４番に“降格”したベッツが意地の２点適時打。大谷が２点目のホームを踏んだ。

大谷への申告敬遠は、第３戦の４打席連続に続いてＷＳ５度目。２００２年のバリー・ボンズ（当時ジャイアンツ）の持つシリーズ記録７個にあと２に迫り、１１年のアルバート・プホルス（当時カージナルス）と並んで２位タイに浮上した。

第４、５戦で無安打に抑えられた大谷が快音を響かせたのは２点リードの八回。代わったばかりの左腕フラハティが投じた低めスライダーに体勢を崩しながら右手一本で拾った。左中間フェンス直撃の二塁打で、１７打席ぶり（７四球含む）に安打を記録した。

球団史上初、ＷＳ史上２５年ぶりとなる連覇が懸かった第７戦では「二刀流」で出場する可能性がある。ロバーツ監督は試合後、第７戦の先発について「（山本）由伸以外は全員投げられる。（大谷）翔平もグラスノーも可能性はある」と語った。大谷が登板すれば第４戦以来で、初の中３日のマウンドとなる。指揮官は「自信はある。第７戦では初めてのことがたくさんある。選手を信じて戦うだけだ」と強い気持ちを見せた。