¥×¥ì¥ß¥¢ÉñÂæ¤Ç¡ÈÍÄÆëÀ÷ÂÐ·è¡É¤ªÍÂ¤±¡¡ÅÄÃæ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ÇÊ³Æ®¤â¡Ä»°ãøÉÔºß¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬3-0´°¾¡
»°ãø¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ê¸ø¼°Àï5»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°
¡¡ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤ÈMFÅÄÃæÊË¤ÎÆüËÜ¿Í¡ÈÍÄÆëÀ÷¡ÉÂÐ·è¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î1Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¥Ö¥é¥¤¥È¥óÂÐ¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Ï»°ãø¤¬¥Ù¥ó¥Á³°¡¢ÅÄÃæ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¡£Îä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤êÃí¤°¤Ê¤«¡¢»°ãøÉÔºß¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬3-0¤Î´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»°ãø¤Ï9·î27Æü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ÇÉé½ý¤·¡¢¸ø¼°Àï5ÀïÏ¢Â³¤Î¥Ù¥ó¥Á³°¡£ÅÄÃæ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç»°ãø¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢Á°Àá¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤ËÂ³¤ÀèÈ¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÁ°È¾11Ê¬¡¢FW¥ä¥ó¥°¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉâ¤«¤»¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤òFW¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¥ê¡¼¥º¤ÏÅÄÃæ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£Á°È¾¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¤ÏÅÄÃæ¤Î¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤ØÅ¸³«¤·¡¢¥¯¥í¥¹¤«¤é¹¥µ¡¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¤ÏÆ±15Ê¬¤Ë¸òÂå¡£Â¿¤¯¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ60Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¹¶·â¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î°¦¾Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¡¼¥¬¥ë¥º¡×¤Î¤«¤â¤á¤¬5±©¥Ô¥Ã¥Á¾å¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¡¢3Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±19Ê¬¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥ß¥ó¥Æ¤«¤é¡È»°ãø¤ÎÂåÌò¡ÉMF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¤¬Ãæ±û¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±25Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤â¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¥È¥É¥á¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï2Àï¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¡¢¥ê¡¼¥º¤ÏÏ¢¾¡¤È¤Ê¤é¤ºº£µ¨5ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë