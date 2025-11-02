◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3―1ブルージェイズ （2025年10月31日 トロント）

心の底から安堵（あんど）した。ドジャース・佐々木は回またぎで2イニング目に突入した3―1の9回、先頭への死球と二塁打で無死二、三塁の大ピンチを招き降板。1死後、飛球を捕った左翼手E・ヘルナンデスが好返球で飛び出していた二塁走者を封殺し、ゲームセット。勢い良くベンチを飛び出し「助かったと思った」と笑顔で振り返った。

2点リードの8回から「6アウトセーブ」を期待されマウンドに上がった。8回は不運な当たりの安打と四球で1死一、二塁を招いたが、4番ビシェット、5番バーショをともにスプリットで打ち取って切り抜けていた。

代名詞の100マイル（約161キロ）超の速球が2球あり、最速は100.4マイル（約161.5キロ）を計測するなど球威も戻った。反省点はありつつも「調子は結構良かった。（9回先頭の）2ストライクからの死球はもったいなかったが、打者の反応は良かった。8回みたいな感じで攻められたら大丈夫」と手応えも口にした。

ロバーツ監督はこの日先発で6回を投げた山本以外、全投手の起用の可能性を示唆した。ワールドシリーズ初ホールドが記録され、ポストシーズンは9試合で3セーブ2ホールド、防御率0.84となった。「総力戦だと思う。任されたところで抑えられるように頑張る。最後なので（力を）出し切りたい」と力を込めた。（柳原 直之）