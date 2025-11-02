想像力や集中力を育み、感情表現を豊かにする “絵本”。

その魅力を伝えるエキスパートがいます。

それが、“絵本専門士”。その活動を追いました。

◆一つの本でもいろんな見方ができる

長崎純心大学で、週に1回開かれている授業。

こども教育保育学科の学生たちが “絵本の楽しみ方” を学んでいました。

指導するのは、非常勤講師の小袋 朋美さん 64歳です。

（講師 小袋 朋美さん）

「絵を読む。歳をとっていけばいくほど、いろんな見方を一つの本でもできるようになるので、言い合うと面白い」

講義では児童文学の研究などを行い、絵本を読み解く力を深めています。

（講師 小袋 朋美さん）

「お話を子どもたちに手渡すことの大事さを知ってほしい。手渡すためにはまず、自分が楽しいと思ってほしい」

小袋さんは地元・長与町で、「長与子どもの本の会」のメンバーとして20年以上、子どもたちに “絵本の読み聞かせ” を行っています。

長女が小学生の時、学校で読み聞かせを担当したことがきっかけで、絵本に興味を持ったそうです。

（小袋 朋美さん）

「話の世界を共有できることがすごく素敵だと思って、そこからどんどんはまっていった」

◆県内では4人が活動「絵本専門士」とは？

そんな小袋さんが2019年に取得したのが…。

（小袋 朋美さん）

「絵本専門士です。

絵本を読むって身近で簡単なこと、誰でも取り組めることではあるけど “専門” と言われた時に、もう少し極められるものなら極めてみたい」

『絵本専門士』は、絵本への高度な知識や読み聞かせの技術を持ち、その魅力を伝えるエキスパート。

国立青少年教育振興機構が、2014年に創設した民間資格です。

養成講座を受講し、一定の成績を修めると認定されるもので、県内では4人が活動しています。

（絵本専門士委員会事務局 柴谷 紗良さん）

「絵本の専門家として、幅広い年齢層の方に絵本のすばらしさを伝えて、地域における読書活動を推進する役割を担っていると考えている」

◆絵本の楽しみ方は年齢によって違う⁉

小袋さんが読み聞かせで大切にしているのは、“寄り添うこと”。

0歳児に対しては、鉄琴や人形を使って興味を引きます。

絵本は心地良いリズムの文章や、絵に変化があるものを選ぶそうです。

合間には、歌を歌って飽きさせない工夫もしています。

（小袋 朋美さん）

「生まれて何か月の赤ちゃんは、すべての体の基礎を作っている段階で感覚も鍛えているところ。

抱っこされている膝のぬくもりだったり、嗅覚、触覚、聴覚、いろんな感覚を総動員して楽しむ、鍛えている時期」

（母親）

「読んでもらえると、子どもと一緒の絵を見ながら、音も聞きながらみられるので、同じ時間過ごせてよかった」

読み聞かせは、子ども向けだけではありません。

（朗読 小袋 朋美さん）

「せんそうがはじまる。でもぼくはいかない。

いくのは、ろぼっとのへいたい」

65歳以上の高齢者サロンでは、戦争や落語の演目などをテーマに取り入れています。

（小袋 朋美さん）

「絵本や紙芝居は、小さい子に読んであげるものと思いがちだが、大人が楽しんで子どもに読むと、その気持ちは不思議とすごく伝わる」

このほか、絵本を通して心を癒す「絵本セラピーR」の講座を開いたり…。

地元の会報誌でおすすめの本を紹介したりと、活動は多岐にわたります。

◆活躍の場を自ら開拓 絵本楽しみ方を広めたい

現在 絵本専門士の数は、全国で717人。

このうち、東京や神奈川などの関東圏が4割以上を占めています。

地方ではまだ、資格への認知が進んでいません。

（絵本専門士委員会事務局 柴谷 紗良さん）

「地域差があるのが現状。今後は絵本専門士同士がネットワークの構築をして、絵本に関わる地方公共団体や図書館、美術館など、様々な関係機関や団体との連携を展開していくことが重要」

（小袋 朋美さん）

「絵本専門士です！と言っても、何ですかそれ？…という反応のほうがまだ多い」

小袋さんは、自身を紹介するオリジナルのパンフレットを作成しました。

専門士を広く知ってもらい、イベントなどを行うことが読書活動の推進につながると考えています。

国も動き出しています。

文部科学省は、子どもたちの読書環境の充実を図ることを目的に、絵本専門士などの “読書推進人材の支援” を強化する方針を示しました。

来年度予算の概算要求に関連経費を盛り込んでいて、活動の追い風になることが期待されます。

（小袋 朋美さん）

「それぞれの自治体や図書館が認知をしてくれて、活用しようという流れができてくるとうれしい」

“絵本” から生まれる想像力や集中力、そして豊かな感情表現。

それが人と人とのつながりを、よりよいものにしてくれると信じて、小袋さんは活動を続けます。

（小袋 朋美さん）

「人とのつながりの喜びや、平和を考えるような事へつながるように。

大人と子どもを結びつけるツールとして、絵本を楽しんでいく活動を続けていけたらいい」