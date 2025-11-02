◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース3―1ブルージェイズ （2025年10月31日 トロント）

【牛島和彦 視点】ドジャース・山本は1失点完投勝利から中5日。前回威力を発揮したカーブに工夫が見られた。相手も研究してくる。4回までは全投球のうち17％と割合を少なめにし、一方で10球のうち4球を初球に投じた。打者が待っていないであろうタイミングで使う慎重さがうかがえた。

直球、スプリットは相変わらず安定しており、6回2死一、二塁ではバーショに4球連続スプリットで空振り三振。4回にもスプリットで併殺打に仕留めており、落ちる球が苦手とみるや徹底するクレバーさも光った。

延長18回の激闘となった第3戦で救援登板に備えてブルペンで投球練習した。そこから中3日だが、ブルペンで力を入れて投げ「大丈夫。短い間隔でもいける」との手応えを得たはず。肉体的な疲労はあっても投手はこの感覚が大切。プラスに働いたともいえる。

何とか無失点だったドジャース・佐々木は9回、先頭カークを追い込みながら、3球目のスプリットが抜けて死球。走者もおらず、低めにワンバウンドを投げるべきだった。ボール球で打ち取るのは抑えの鉄則の一つ。経験不足が伝わるシーンだった。

最終第7戦。中3日ながらドジャース・大谷の先発起用は理にかなっている。打者として出場しながら救援登板の準備をするのはリスクがあり、さらに降板後はDHとして出場できない。総力戦。有効なカードの切り方だと思う。（スポニチ本紙評論家）