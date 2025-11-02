今春選抜で優勝した横浜（神奈川）の外野手・阿部葉太（3年）が、東京六大学野球リーグの早大に合格したことが1日、分かった。同連盟に在籍した選手が掲載されている「東京六大学野球公式記録室」によると、横浜野球部→早大は過去に例がない。

準優勝した今夏のU18W杯では高校日本代表の主将を務めたリーダーシップの持ち主。今年の春、夏甲子園の9試合で打率・421を残した強打と好守を備える世代No・1外野手だ。プロ志望届を提出すれば1位指名が濃厚だったが、大学の4年間で腕を磨くことを選択していた。

U18W杯中にスポニチ本紙の取材に応じた阿部は進路について「もう最初からというか、高校に入る段階で大学に行ってみたいという思いがありました。高卒プロを目指すために横浜に入ってきたわけではなくて、高いレベルで野球を学んで大学でも生かそうと思って選びました。いろいろな選手を見てきた中で、やはり即戦力で活躍するのは大学、社会人の方々。そして人生において大学で学んでみたいという思いがありました」と進路に関する思いを明かしていた。

昨秋の明治神宮大会優勝、今春の選抜優勝、そして今夏の甲子園では8強入りした令和の横浜黄金世代のキーマン。投打に渡って活躍を見せたエース左腕・奥村頼人（3年）は10月23日のドラフトでロッテから3位指名を受け、プロ入りの夢を果たした。村田浩明監督は「ドラフトで選ばれることと同じくらいに喜ばしいことです。自分で選んだ道で新たな歴史をつくってほしい。次の世界につながるような4年間にしてほしい」と期待を込めた。

◇阿部 葉太（あべ・ようた）2007年（平19）8月6日生まれ、愛知県出身の18歳。小2から田原東部スポーツ少年団で野球を始め、東部中では愛知豊橋ボーイズに所属し、3年夏は全国8強。横浜では1年夏からベンチ入り。50メートル走5秒9、遠投100メートル。好きな言葉は「愛・感謝・謙虚」。1メートル79、85キロ。右投げ左打ち。