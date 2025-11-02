◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

グラスノーが締めくくって勝利の瞬間を迎えるとようやく佐々木に笑みがこぼれた。クラブハウスでは「助かった…、って思いました」と少し笑いながら本音をこぼした。

３―１と２点をリードした７回途中から投球練習をスタート。８回から３番手でマウンドに上がった。安打と四球で１死一、二塁のピンチを迎えるも無失点で切り抜けた。すでに２５球を投げていたが、「調子は結構よかった方」。５登板ぶりに１００マイル（約１６１キロ）をマークするなど力強いボールを投げ込み、９回も続投。

先頭のカークに２ストライクと追い込みながらスプリットが抜けて「本当にもったいなかった」と死球。続くバージャーの左中間への当たりは、ボールがフェンスの下に挟まり、エンタイトル二塁打となり無死二、三塁。無念の降板となったが、その後はグラスノーやＥ・ヘルナンデスの好守が救ってくれた。

３３球を投げたが、当然第７戦も準備を進める。「総力戦だと思う。自分の任されたところで抑えられるように頑張ります。明日最後なので、出し切りたい」。ＰＳに入って救世主になったルーキー右腕が、最後の力を振り絞る。（安藤 宏太）