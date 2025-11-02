◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースは３１日（日本時間１１月１日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦で接戦を制して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。「１番・ＤＨ」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は３戦ぶりの安打を放つなど申告敬遠を含め３打数１安打。運命の第７戦は中３日で先発する可能性が浮上した。この日先発した山本由伸投手（２７）は、６回５安打１失点でＷＳ２勝目。ポストシーズン（ＰＳ）６勝は日本人最多となった。

希望をつなげた勝利に、大谷はホッとしたように表情を崩した。２点リードの９回無死二、三塁のピンチをしのいでつかんだＷＳ３勝目。１死からの左直併殺がチャレンジとなり、ナインの先頭に立って中堅のビジョンに流れたリプレーの映像を見つめ、勝利が決まるとハイタッチで同僚と喜びを分かち合った。

崖っぷちから、逆王手をかけて球団初の２年連続世界一まであと１勝。大谷には大役が任される可能性が浮上した。第７戦は中４日でグラスノーが先発予定だったが、この日の９回に登板。試合後、ロバーツ監督は、山本以外の１２投手について「全員が登板可能だ」と明言。総力戦となる。

大谷は第４戦で７回途中で９３球を投げて、４失点。敗戦投手になったが、試合後には「全試合必要であれば準備したい」と意気込みを口にしていた。登板２日後の３０日からはキャッチボールを再開。第７戦登板となればメジャーでは過去１度だけの中３日だ。エンゼルス時代の２３年４月１７日の敵地・Ｒソックス戦では雨天中断のため２回３１球で降板。中３日で２１日の本拠地・ロイヤルズ戦で先発して７回２安打無失点で勝利投手になっている。

ロバーツ監督は、大谷の起用法について「先発かリリーフか彼の温度感（意向）を確認しているところ」と話すにとどめた。この日３球だけだったグラスノーの状態や、各投手の相手打者との兼ね合いも考慮しての最終判断になるが、打者での出場を考慮すると先発して短いイニングを投げる「オープナー」として起用される可能性が高そうだ。

“大谷ルール”で、先発した場合には降板後もＤＨで出場が可能だが、救援の場合は降板すると、いずれかのポジションを守る必要がある。さらに救援では打者で出場しながら右翼のブルペンで調整する必要もある。負担を考えれば、先発登板するのが自然な流れとなる。

打撃でも復調への兆しを見せた。両軍無得点の３回２死二塁では、当然のように申告敬遠で出塁。スミスの適時二塁打、ベッツの２点適時打で先制の３得点につなげた。さらに８回１死の４打席目には左中間フェンス直撃の二塁打。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、ドジャースタジアムでは本塁打となる当たり。３試合、１７打席ぶりの安打で大一番へと弾みをつけた。

残り１試合。大谷が二刀流で新たな伝説をつくる舞台は整ったとも言える。ニューヨーク・ポスト紙（電子版）では、延長１８回の死闘で試合中に右脚がつった第３戦の試合後に点滴を受けていたとも報じられるなど、疲労が残っていないわけはない。ロバーツ監督は「自信がある。我々全員がそうだ。経験したことのないことがたくさんある。選手を信頼し、試合に勝とうとするだけだ」と気合十分。極限で迎える最高の舞台。どんな大谷が見られるか、目が離せない。（安藤 宏太）

◆大谷の世界一ＶＴＲ

▽２３年ＷＢＣ 二刀流で躍動。準々決勝のイタリア戦で先発。準決勝メキシコ戦では９回先頭で二塁打を放ち、逆転劇を呼んだ。決勝の米国戦では最終回に抑えで登板、２死から盟友トラウトを三振斬り。帽子とグラブを放り投げて歓喜の雄たけびを上げた。

▽２４年ＷＳ 右肘手術明けのシーズンは打者に専念。ヤンキースとの第２戦でスライディングした際に左肩を亜脱臼したが、出場を継続。シリーズを通じてわずか２安打だったものの、打席に立ち続けることで相手の脅威であり続け、移籍１年目で悲願の世界一に到達した。

◆大谷のＮＰＢでの登板間隔

１６年のクライマックスシリーズ最終Ｓでソフトバンクとの〈１〉戦（１０月１２日）に先発し、〈５〉戦（同１６日）にリリーフした中３日が最短の登板間隔。レギュラーシーズンでは１３年の８月１８日ソフトバンク戦、同２３日オリックス戦にリリーフ→先発登板で中４日が最短。ともに先発では１６年９月７日のロッテ戦から同１３日のオリックス戦の中５日が最も短い登板間隔となる。公式戦→オールスターでは１４年７月１６日の西武戦で先発し、５回を投げ、中２日で同１９日のオールスターで先発し、１回を投げたことがある。

〇…打撃不振で、４番に配置転換されたベッツは２点適時打で勝利の原動力となった。試合後、ＦＯＸスポーツ局に生出演。「第７戦は大谷が先発ですよね」と司会者に振られ「ショウヘイの人生はまるで運命みたいだなと。ＷＢＣでも完璧なシチュエーションが現れて、それをものにした。だから第７戦、これ以上の筋書きはないよね」と、ニヤリ。「彼にとって完璧な瞬間だと思う。この瞬間のために生まれてきたし、本当に味方でよかった」と連覇を予言した。