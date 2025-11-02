リチュアルズのホリデーギフトで、大切な人に感謝の気持ちを伝えよう♡

忙しい日常の中で見逃しがちな「大切なひととき」。リチュアルズのホリデーギフトコレクションは、そんな日々に小さな幸せを届けてくれるアイテムばかり。特別なデザインと実用性を兼ね備えたギフトセットは、大切な人への感謝の気持ちを込めた贈り物にぴったり。11月5日（水）から発売されるスイート ジャスミンやジン、ハマムなど、豊かな香りで心も体もリフレッシュできるセットが勢揃い。

ホリデーシーズンに贈る特別なギフトセット



スイート ジャスミン ギフトセット

リチュアルズのホリデーコレクションは、贈り物としてだけでなく、自分へのご褒美にもぴったりなアイテムが揃っています。

スイート ジャスミン ギフトセット（13,230円）は、花々とフルーツの香りが織りなすロマンチックな香りが魅力。

キャンドルやフレグランス、ホームパフュームがセットになったこのギフトは、大切な人の心を癒してくれることでしょう。お部屋を華やかに彩り、心地よい空間を作り出してくれます✨

舟山久美子プロデュース「Herz skin」ホリデー限定セットが登場♡

毎日を輝かせる香りの魔法



ジン ギフトセット S

ハマム ギフトセット S

リチュアルズのジン ギフトセット（5,200円）は、ナツメやロータスフラワー、サンダルウッドの香りで、リラックスした時間を提供します。

特にお休み前にぴったりで、リラックス効果が高いアイテムが揃っています。毎日のルーティンを豊かにするこのギフトセットは、自分の時間を大切にする方への贈り物に最適です。

また、ハマム ギフトセット（5,200円）は、ユーカリやアルガンオイルを使用し、肌にうるおいを与えながらリフレッシュできるアイテムが揃っており、スパ気分を自宅で楽しめます。

大切な人に贈る感謝の気持ち



カーマ ギフトセット M

リチュアルズのギフトセットは、単なる香りのアイテムだけでなく、心地よい空間を作り出すアイテムも豊富にラインナップされています。

たとえば、カーマ ギフトセット（7,220円）は、ロータスフラワーとホワイトティーのフローラルな香りで、気分をリフレッシュさせ、肌をしっかり保湿してくれる製品が揃っています。

自宅でリラックスした時間を過ごしながら、大切な人への感謝の気持ちを込めたギフトを贈ることができます。

大切な人と共に過ごす特別な時間



リチュアルズのホリデーギフトセットは、どれも心を込めて贈ることができるアイテムばかり。スイート ジャスミンやジン、ハマム、カーマなどの香りが、日々の忙しさを癒し、心地よい空間を作り出してくれます。

大切な人への感謝の気持ちを込めて、心温まる贈り物を選んでみてはいかがでしょうか。今年のホリデーシーズンを、リチュアルズの特別なギフトで彩り、思い出に残る時間をお届けしてください。