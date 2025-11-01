¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤È¸½¼Â¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ò°é¤Æ¤ëÊÑÂ§¼Â¶·¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¡× ¥²¡¼¥à¥Ñ¡¼¥È²áµîºÇ¹âÆñ°×ÅÙ!? º£´ü¤Ï¸½¼Â¥Ñ¡¼¥È¤âÃÏ¿¢¤¨¤ÎËÜ³Ê¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡ª
¡¡2026Ç¯¤ËÈ¯Çä30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¿Íµ¤¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï½éÂå¡ÖÀÖ¡¦ÎÐ¡×¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤ÇÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤¯¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤à¼Â¶·¥×¥ì¥¤Æ°²è¤ä¡¢¼«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î´ØÏ¢Æ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤ÊÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡È²Æ¤ÎÉ÷Êª»íÅª¡É¼Â¶·¥×¥ì¥¤Æ°²è¡£¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥µ¤µ¤ó¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ø¡Ú¥Ý¥±¥â¥óXY¡Û¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¤Ò¤ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ø¸½¼Â¤Ç¸þÆü°ª¤ò°é¤Æ¤ëÇû¤ê¡Ù¡ÊPart¡¡Ë¡Ù¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¥Ð¥È¥ë¤Ç»È¤¨¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥¥Þ¥ï¥ê¤Ë¸ÂÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¼Â¶·¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¤Þ¤º¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ç¤Î¥Ò¥Þ¥ï¥êºÏÇÝ¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÇû¤êÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤Æ¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡º£²ó¤Ï2020Ç¯¤«¤é¤Û¤ÜËèÇ¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤ÎÇû¤ê¥×¥ì¥¤¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ Y¡Ù¤Ë°Ü¤·¤¿5Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤¬ÉÎ»à¤Ë¤Ê¤ëÅÙ¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ò°é¤Æ¤ëÇû¤ê¥×¥ì¥¤
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥²¡¼¥à¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤È¸½¼Â¤Ç¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤êºÏÇÝ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃ¼ì¤ÊÇû¤ê¥×¥ì¥¤Æ°²è¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Ê¤Þ¤ÊÇû¤ê¥×¥ì¥¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÄêÈÖ¤ÎÆÃÄê¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤À¤±¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Çû¤ê¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ç¤âÎãÇ¯ÄÌ¤ê¥Ð¥È¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢¤¿¤Í¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤È¤½¤Î¿Ê²½Àè¤Ç¤¢¤ë¤¿¤¤¤è¤¦¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥¥Þ¥ï¥ê¤Î¤ß¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÈÍÑ¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÀ©¸Â¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¤Ò¤ó¤·¤ÈÉü³è¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Ð¥È¥ëÃæ¤Ë¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¤Ò¤ó¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï°ì»þÅª¤Ë»ÈÍÑ¶Ø»ß¤Ë¡£
¡¡»ÈÍÑ¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤òºÆÅÙ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤ò¿¢¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¿¢¤¨¤¿¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤¬È¯²ê¤¹¤ë¤È¼ê»ý¤Á¤ËÌá¤¹¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢È¯²ê¤·¤¿¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤¬²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤È¤½¤Î¼ï¤ËÉ³¤Å¤¯¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¿Ê²½¤âµö²Ä¤µ¤ì¡¢ÀïÆ®¤Ç¤è¤ê³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢°ìÅÙ¤Ò¤ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤ÏÈ¯²ê¸å¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤È´°àú¤ËÉ³¤Å¤¯¥ë¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÁð¾æ¤ÈÆ±Åù¡Ê1cm=Lv1¡Ë¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¡¢¤â¤·¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤½¤Î¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï±Êµ×¤Ë»ÈÍÑ¶Ø»ß¡£
¡¡ÌµÇÔ¤Î¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï100¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ò¤ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«°é¤¿¤ºÉüµ¢¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë°é¤ÄÁ°¤Ë¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2É¤ÌÜ°Ê¹ß¤Î¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤Ï¥¸¥à¥Ð¥Ã¥¸¤Î³ÍÆÀ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈ¯²ê»þ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì1É¤¤º¤ÄÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢º£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ç¤Ï¼ê¸µ¤Ë»È¤¨¤ë¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç1É¤¤º¤ÄÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¡£
¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤òÁêËÀ¤ËÎòÂåºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¥«¥í¥¹ÃÏÊý¤òËÁ¸±
¡¡º£Ç¯¤Ç5ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¹ðÃÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤«¤é¡ÈÎòÂåºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥µ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¥¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡Æ°²è½øÈ×¤Ç¤Ï5Ç¯´ÖÃµ¤·Â³¤±¤¿¿§°ã¤¤¤Î¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¡Ö¥µ¥ó¥¯¡¼¥ó¡×¤òÁêËÀ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¤ÏËÜÇû¤ê³«»ÏÃÏÅÀ¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥¦¥Ù¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ëÁð¤à¤é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ï½Ð¸½¤¹¤ë8¼ï¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢7¼ï¤¬´í¸±Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¥Ç¥ó¥¸¥ã¡¼¥¾¡¼¥ó¡£
¡¡¿§°ã¤¤¤Î¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤¬ÁêËÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¿Ê¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢°ÂÇ×¥ß¥Î¥à¥Ã¥Á¤ò´ê¤¦¥Þ¥µ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ì¥Ù¥ë4¤Î¥Ó¥Ã¥Ñ¡£
¡¡´í¸±ÅÙ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ì¥Ù¥ëº¹¤âÂç¤¤¤¶¯Å¨¤òÁê¼ê¤Ë¥Þ¥µ¤µ¤ó¤ÏÎäÀÅ¤ËÅ±Âà¤ò·è¤á¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¯²èÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢5Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¼ÂÁ©ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¿§°ã¤¤¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤ÏÎä¹ó¤Ê¥Ó¥Ã¥Ñ¤Î¤¿¤¤¤¢¤¿¤ê¤Ç°éÉÄ¥Ý¥Ã¥È¹Ô¤¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¥Þ¥µ¤µ¤ó¤â¡ÖÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊü¿´µ¤Ì£¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£²áµî¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È½øÈ×¤«¤é½½Ê¬¤Ë¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È½øÈ×¤«¤é¥Þ¥µ¤µ¤ó¤ò¶ì¤·¤á¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¸À¤¨¤Ð¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ò°é¤Æ¤ë¸½¼Â¥Ñ¡¼¥È¤â¿Íµ¤¤À¤¬¡¢º£´ü¤ÏÃÏ¿¢¤¨¤Ç¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤êºÏÇÝ¤Ë¤âÄ©Àï¡£
¡¡Part1¤Ç¤ÏÄí¤Î°ì³Ñ¤ò2¤«·î¤«¤±¤Æ³«º¦¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤¤ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î°éÀ®¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²áµî¤Ë¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¡×2025¥·¡¼¥º¥ó¡£¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ëÃÏ¿¢¤¨¤Ç¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤êºÏÇÝ¤Ë¤âÄ©¤ó¤À¥Þ¥µ¤µ¤ó¤¬¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ÊËÁ¸±¤ò¤ß¤»¤¿¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡¿ÉÙ»ÎÏÆ ¿åÌÌ
¡Ú¥Ý¥±¥â¥óXY¡Û¥Ò¥Þ¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¤Ò¤ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ø¸½¼Â¤Ç¸þÆü°ª¤ò°é¤Æ¤ëÇû¤ê¡Ù¡ÊPart¡¡Ë
https://www.nicovideo.jp/watch/sm45423682