松本人志、生配信直後のインタビュー公開 「泣きそうになっていた」と言われ照れ笑い
ダウンタウンのコンテンツが楽しめる新配信サービス「DOWNTOWN+」(ダウンタウンプラス)のインスタグラムで1日、松本人志のインタビュー動画が公開された。
松本人志
1日21時より松本人志の単独生配信でスタートした「DOWNTOWN+」。松本は1年10カ月ぶりの活動再開となった。
インスタグラムでは、生配信終了直後の松本のインタビュー動画が公開され、松本は「緊張するよ、そりゃあ。緊張せえへんっていう方が逆にカッコ悪いやろ」とコメント。「1時間CM入らずにしゃべっていることがないので、そう意味では、体験したことがないことを体験したよ」と振り返った。
そして、「泣きそうになっていた」と指摘されると、「なってないよ。なったことないわ」と照れ笑いを見せていた。
松本人志
