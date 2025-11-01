NHK総合で1日、「未解決事件 File.04『逃亡犯へ〜遺族からの言葉〜』」が放送された。番組内で、1999年（平11）11月に名古屋市西区のアパートで住人の主婦高羽奈美子さん（当時32）が殺害された事件を取り上げた。

放送前日の10月31日に、同市港区のアルバイト安福久美子容疑者（69）が愛知県警逮捕されたばかりで、画面の右上に「この事件の容疑者は10月31日に逮捕されました」とのテロップが表示された。

事件は99年11月13日午後、アパートの大家が廊下に倒れている高羽さんを発見。首を数カ所刺され、失血死だった。安福容疑者は今年10月30日に出頭し、同31日に容疑者と現場に残された血痕のDNA型が一致し逮捕された。容疑を認めている。

番組では、悟さんが事件解決のため現場を残そうと計2200万円以上の家賃を支払って借り続けていたことなどを紹介。高羽さんの夫悟さん（69）も、犯罪被害者の家族として出演した。

さらに、10月31日に安福容疑者の逮捕を受けて愛知県警が開いた会見の映像と、逮捕後に悟さんを取材したインタビュー映像も織り込まれた。制作していた番組に、同容疑者の逮捕を受けて映像を追加し、再編集したとみられる。

安福容疑者と悟さんは高校で同じソフトテニス部に所属していた。悟さんは、NHKのカメラを前に「（逮捕は）全然、現実味はない。犯人の名前を聞いて、ガックリした。自分が『この女性のDNA、取ってください』と言えば良かった。高校の同級生なんて、片隅にも思っていなかった。自分のせいで申し訳なかったということは、報告かたがた謝りたい」などと語った。