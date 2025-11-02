プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉の甘辛炒め」 「冷奴を簡単アレンジ ジャコのせ中華 飽きないおいしさ by山下 和美さん」 「かき玉コーンスープ」 の全3品。
今日はガッツリ食べたいという時に。豚肉の甘辛炒めをメインに、バランスの良い中華定食です。

【主菜】豚肉の甘辛炒め
濃い目の味付けの甘辛い豚肉をレタスに包んで！

調理時間：15分
カロリー：385Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

豚肉  (薄切り)200g
＜下味＞
  酒  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1/2
  片栗粉  小さじ1
シイタケ  (生)2個
ニンジン  1/4本 玉ネギ  1/2個
＜調味料＞
  みりん  大さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  オイスターソース  小さじ2
  赤唐辛子  (刻み)1/2本分
  塩コショウ  少々
ゴマ油  適量 レタス  4~5枚
パセリ  (飾り用)適量

【下準備】

豚肉は長さ3〜4cmに切る。ボウルに入れ、＜下味＞の材料を加えてもみ込む。

シイタケは軸を切り落とし、幅1cmに切る。ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。玉ネギは幅1cmに切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、豚肉を入れて焼き色がつくまで炒める。

2. シイタケ、ニンジン、玉ネギを加えてさらに炒め、火が通ったら＜調味料＞を加えてからめる。器に盛り、レタスとパセリを添える。

レタスで巻いて召し上がって下さいね。レタスが大きい場合は、半分にして下さい。

【副菜】冷奴を簡単アレンジ ジャコのせ中華 飽きないおいしさ by山下 和美さん


調理時間：5分
カロリー：110Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

絹ごし豆腐  1/2丁
青ネギ  5本   塩  少々
チリメンジャコ  大さじ2
ゴマ油  小さじ2
白ゴマ  適量 しょうゆ  適量

【下準備】

青ネギは根元を切り落とし、小口切りにする。

【作り方】

1. 抗菌袋に青ネギを入れて塩を加え、軽くもむ。しんなりしたら、チリメンジャコとゴマ油を加えて混ぜる。

2. 器に絹ごし豆腐を盛り、(1)をのせる。白ゴマを散らし、しょうゆをかける。

【スープ・汁】かき玉コーンスープ
コーンスープを中華風に。卵も入って、食べ応えもあります。

調理時間：10分
カロリー：99Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

水煮コーン  (缶)120g
顆粒チキンスープの素  小さじ1
水  300ml
溶き卵  1個分
塩コショウ  少々
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1/2
  水  小さじ1
ネギ  (刻み:あれば)適量

【下準備】

＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。

【作り方】

1. ミキサーに水煮コーンと顆粒チキンスープの素、水を入れて、かくはんする。

水煮コーンの汁を入れる場合は、水の量を減らしてください。
2. 目の粗いザルでこし、小鍋に入れて中火にかける。塩コショウで味を調え、沸騰したら＜水溶き片栗＞をまわし入れて、トロミをつける。

3. 溶き卵をまわし入れ、大きく円を描くように混ぜ、卵がかたまってきたら火を止める。器に盛る。

彩りに刻みネギを散らしても良いですね。