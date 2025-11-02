【今日の献立】2025年11月2日(日)「豚肉の甘辛炒め」
【主菜】豚肉の甘辛炒め
濃い目の味付けの甘辛い豚肉をレタスに包んで！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：385Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）豚肉 (薄切り)200g
＜下味＞
酒 小さじ1
しょうゆ 小さじ1/2
片栗粉 小さじ1
シイタケ (生)2個
ニンジン 1/4本 玉ネギ 1/2個
＜調味料＞
みりん 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 小さじ2
赤唐辛子 (刻み)1/2本分
塩コショウ 少々
ゴマ油 適量 レタス 4~5枚
パセリ (飾り用)適量
【下準備】豚肉は長さ3〜4cmに切る。ボウルに入れ、＜下味＞の材料を加えてもみ込む。
©Eレシピ
シイタケは軸を切り落とし、幅1cmに切る。ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。玉ネギは幅1cmに切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、豚肉を入れて焼き色がつくまで炒める。
©Eレシピ
2. シイタケ、ニンジン、玉ネギを加えてさらに炒め、火が通ったら＜調味料＞を加えてからめる。器に盛り、レタスとパセリを添える。
©Eレシピ
レタスで巻いて召し上がって下さいね。レタスが大きい場合は、半分にして下さい。
【副菜】冷奴を簡単アレンジ ジャコのせ中華 飽きないおいしさ by山下 和美さん
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：110Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）絹ごし豆腐 1/2丁
青ネギ 5本 塩 少々
チリメンジャコ 大さじ2
ゴマ油 小さじ2
白ゴマ 適量 しょうゆ 適量
【下準備】青ネギは根元を切り落とし、小口切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 抗菌袋に青ネギを入れて塩を加え、軽くもむ。しんなりしたら、チリメンジャコとゴマ油を加えて混ぜる。
©Eレシピ
2. 器に絹ごし豆腐を盛り、(1)をのせる。白ゴマを散らし、しょうゆをかける。
©Eレシピ
【スープ・汁】かき玉コーンスープ
コーンスープを中華風に。卵も入って、食べ応えもあります。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：99Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）水煮コーン (缶)120g
顆粒チキンスープの素 小さじ1
水 300ml
溶き卵 1個分
塩コショウ 少々
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1/2
水 小さじ1
ネギ (刻み:あれば)適量
【下準備】＜水溶き片栗＞の材料を合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ミキサーに水煮コーンと顆粒チキンスープの素、水を入れて、かくはんする。
©Eレシピ
水煮コーンの汁を入れる場合は、水の量を減らしてください。
2. 目の粗いザルでこし、小鍋に入れて中火にかける。塩コショウで味を調え、沸騰したら＜水溶き片栗＞をまわし入れて、トロミをつける。
©Eレシピ
3. 溶き卵をまわし入れ、大きく円を描くように混ぜ、卵がかたまってきたら火を止める。器に盛る。
©Eレシピ
彩りに刻みネギを散らしても良いですね。