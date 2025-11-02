【BCクラシック 見どころ】前回3着のリベンジへ！フォーエバーヤングが米ダート最強馬決定戦に挑む



2日間で計14ものG1が行われ、アメリカ競馬における下半期のハイライトとなっているブリーダーズカップが10月31日（金）～11月1日（土）（日本時間1日～2日）にデルマー競馬場（アメリカ）で行われる。

今年は昨年に引き続きフォーエバーヤングがブリーダーズCクラシックに挑むのをはじめ、7頭もの日本馬が挑戦するが、中でも日本国内で馬券発売がある3レースのうち、日本馬が挑む2つのレースに注目したい。

まずは日本時間2日の午前7時25分にスタートが予定されているブリーダーズカップクラシック＜3歳以上 定量 コース：2,000メートル（ダート・左）＞。

アメリカのダート最強馬決定戦として名高い一戦で、アメリカのトップホースだけでなく世界各国から一流馬たちがやってくる。そんなダート競馬界の最高峰に挑むのは昨年の3着馬であるフォーエバーヤングだ。

デビュー当時から国内のダート戦で連戦連勝。全日本2歳優駿を制して世代最初のダート王に君臨すると、ケンタッキーダービーを目指して3歳時はその矛先を海外へ。

サウジダービー、UAEダービーを連勝すると本番のケンタッキーダービーは3着に敗れたが、直線で他馬と接触しながらも懸命に伸びて勝ち馬とタイム差なしの3着に健闘した。

国内への復帰緒戦となったジャパンダートクラシックでは2番手から流れに乗ると、直線で早めに突き抜けて快勝。

昨年のブリーダーズCクラシックは日本馬では最先着の3着。帰国しても東京大賞典を快勝するなど、その実力は世界クラスであることを証明した。

そして4歳馬となった今年、フォーエバーヤングは進化する。

年明け緒戦として挑んだサウジCでは直線でロマンチックウォリアーを差し返して勝利して国際GⅠを初制覇。

その後挑んだドバイWCは直線で伸びきれずに3着に敗れたが、再び国内に戻って挑んだ日本テレビ盃は楽々と勝利。再び世界最高峰のレースに挑むこととなった。

フォーエバーヤングが対戦する相手を見ると、前売り1番人気の今年の二冠馬ソヴリンティは熱発のため回避することになったが、昨年の勝ち馬シエラレオーネ。

パシフィッククラシックSを制したフィアースネス、プリークネスSジャーナリズムなど今年のブリーダーズCクラシックは近年最高レベルの好メンバーが揃った。

アメリカ競馬界の最高峰とも言うべき豪華メンバーをまとめて負かして、世界のダート王に君臨することができるだろうか。



■文／福嶌弘

