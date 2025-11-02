◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ１―３ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースは３１日（日本時間１１月１日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦の敵地・ブルージェイズ戦で接戦を制して対戦成績を３勝３敗として逆王手をかけた。先発した山本由伸投手（２７）は、６回５安打１失点でＷＳ２勝目。ポストシーズン（ＰＳ）６勝は日本人最多となった。

冷静だった。山本は何度もうなずいた。「余分な力を抜いて、とにかく低く低く制球していけた。いい結果になってよかったです」。２点をリードの６回２死一、二塁のピンチでバーショから低めのスプリットで空振り三振を奪うと、敵地の総立ちとなっていたファンは一気に静まった。

３者凡退は２回の１イニングだけ。毎回のように走者を背負ったが、４月以降では最も多い３４％に当たる３３球のスプリットを投げるなど、丁寧に低めに変化球を集めて、６日前にも戦ったブルージェイズ打線を手玉に取った。６回１死では左翼付近に観客が乱入。すぐに警備員らに確保されたが気持ちが乱れることはなかった。６回９６球で５安打１失点、６奪三振。３登板連続の完投とはならなかったが「何とかリードを守って次につなぐということが大事。それができてすごくよかったし、少しホッとする気持ちもありました」。負ければ終戦の大一番で、先発としての役割を十分に果たした。

延長１８回の死闘となった第３戦では、９回１０５球１失点完投から中１日で登板準備のためブルペンで投球練習を行うなど、エースとしての自覚を見せた。その状況下でも体調を整えて役割を果たし「この１週間で２往復目のトロント（とロサンゼルスの移動）なので、疲れは少し感じていましたけど、投球自体の調子は前回と比べて今日の方が良かった」。バッテリーを組んだスミスも「相手が球数を増やして、降板させようとしていた。だけど、６回まで力強い投球を見せ、バトンを渡してくれた」とたたえた。

これでＷＳチーム３勝中２勝。今ＰＳ４勝目となった。ＰＳ通算６勝はメジャー２年目ながらダルビッシュ、田中将を抜いて、日本人歴代単独トップに浮上した。「プレッシャーはあったけど、とにかくいい結果になることを願って、全力で投げた」。第７戦次第ではあるが、連覇すれば現時点ではシリーズＭＶＰの筆頭候補で「本当によくやれたかなと思う」と珍しく、自画自賛だった。

ロバーツ監督は第７戦で山本を起用しないことを断言。頂点への願いは同僚に託した。「もちろん行けと言われたら行きますけど、できれば応援を頑張りたい」と笑った山本。試合後には朗希と抱き合って、勝利の味をかみしめた。エースとして頂点への道筋を作る役割は十分に果たした。（安藤 宏太）

◆山本に聞く

―投球を振り返って。

「前回立ち上がりでピンチになったので、今回は特に抑えたいなと思っていた。まずそこがうまくいった」

―６回途中にファンが乱入して試合が一時中断。

「なかなかない間というか、そういった時間だった。ちょっと嫌な感じはあったけど、２球くらい投球練習をして、調子も良かった。気にせず投げられました」

―６回での降板。

「もちろんもう１イニング行くつもりでベンチには戻ったけど、交代ということだった」

―前回登板と変えた部分は。

「２戦連続（の対戦）だったので、少し探りながら入るボールもあったし、変えたところもあった。逆に同じような配球した場面もあった。ちょっと迷った時はスプリットで行くことが多かった」