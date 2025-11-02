松本人志、1年10カ月ぶり活動再開「松本動きました」現在の心境明かす
【モデルプレス＝2025/11/02】11月1日、吉本興業の新しい有料配信プラットフォーム「DOWNTOWN+」にダウンタウンの松本人志が登場。東京都内のスタジオから生配信を行った。
【写真】松本人志、1年10カ月ぶりの活動再開姿
1年10カ月ぶりの活動再開となる松本がスタジオに登場すると、DOWNTOWN+の年額プランに登録し、抽選で招待された会員から大きな拍手と「おかえりー」という歓声が沸き起こった。松本は、鳴りやまない拍手と歓声に感極まったような表情を見せて、「松本動きました」と第一声。「日本のお笑いがしんどいと聞きまして、私、復活することにしました。よろしくお願いします。」と宣言。続いて、2年間の心境を語った後、「待ってくれている人もいっぱいいたし、皆さんの時間を止めてしまった。たくさんの芸人仲間とか、後輩を巻き込んだりとかしました。テレビスタッフにもすごく迷惑をかけたと思うし、これ以上迷惑をかけられない。だからこそ、この場を作った。そんな人もいっぱい出られるようなプラットフォームができたと思っている。今、僕が思うのは感謝です」と話した。
この後、映像をはさみながら、オリジナルコンテンツの内容や見どころを解説。今後も月に1回、松本による生配信が実施されることやアーカイブ映像が次々と公開されること、一般の視聴者が参加する企画の紹介も行った。会場は終始、笑いに包まれ、約1時間の生配信は終了した。
そして、松本によるオリジナルコンテンツ「実のない話」「大喜利GRAND PRIX」「7：3トーク」「ダウプラボイス」の4タイトルと、過去作品として日本テレビ「ガキの使いやあらへんで！」トーク集、映画「大日本人」「しんぼる」「さや侍」「R100」の4作品が公開。11月3日には、「ビジュアルバム vol.りんご」と松本のコメントVTR、福岡放送「福岡人志」、「ガキの使いやあらへんで！」トーク集の過去作品、11月5日と7日にそれぞれオリジナルコンテンツ「Money is Time」と「笑いの証明」が公開される。その後も毎週月曜日に過去作品、水曜日と金曜日にオリジナルコンテンツが公開される予定である。（modelpress編集部）
◆松本人志、1年10カ月ぶりに活動再開
◆過去作＆オリジナルコンテンツ公開
