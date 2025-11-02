レンチン1回で、味しみしみ煮物が完成！『ひき肉と厚揚げの肉豆腐風』忙しい日に

レンジ加熱1回でできる、忙しい日の味方『合いびき肉と厚揚げの肉豆腐風』。

厚揚げが合いびき肉のうまみをじゅわっと吸い込み、まるで煮込んだような味わいに。調味料と具材の水分だけで仕上がるから、手軽でもしっかりおいしい一皿です♪

『合いびき肉と厚揚げの肉豆腐風』のレシピ

材料（2人分）

合いびき肉……150g

厚揚げ……1枚（約170g）

えのきだけ……1袋（約100g）

ねぎ……1本（約100g）

〈A〉

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ2

みりん……大さじ2

片栗粉……小さじ1

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

厚揚げは横に4等分に切る。えのきだけは根元を切ってほぐす。ねぎは幅5mmの斜め切りにする。ボールにひき肉と〈A〉を入れて菜箸でよく混ぜる。

（2）耐熱皿にのせる

直径約25cmの耐熱皿の周囲に厚揚げをぐるりとのせ、あいているところにねぎ、えのきだけをのせる。厚揚げに（1）のひき肉を汁ごとかける。

（3）レンチンする

ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で7〜8分加熱する。やけどに注意してラップをはずし、スプーンで煮汁を全体にかける。

レンチンだけでここまでおいしいなんて、ちょっとした感動……！

忙しい日も後片づけまでラクだから、思い立ったときにさっと作れますよ。

（『オレンジページ』2025年10月2日号より）