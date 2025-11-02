レンチン1回で、味しみしみ煮物が完成！『ひき肉と厚揚げの肉豆腐風』忙しい日に
レンジ加熱1回でできる、忙しい日の味方『合いびき肉と厚揚げの肉豆腐風』。
厚揚げが合いびき肉のうまみをじゅわっと吸い込み、まるで煮込んだような味わいに。調味料と具材の水分だけで仕上がるから、手軽でもしっかりおいしい一皿です♪
『合いびき肉と厚揚げの肉豆腐風』のレシピ
材料（2人分）
合いびき肉……150g
厚揚げ……1枚（約170g）
えのきだけ……1袋（約100g）
ねぎ……1本（約100g）
〈A〉
砂糖……大さじ1
しょうゆ……大さじ2
みりん……大さじ2
片栗粉……小さじ1
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
厚揚げは横に4等分に切る。えのきだけは根元を切ってほぐす。ねぎは幅5mmの斜め切りにする。ボールにひき肉と〈A〉を入れて菜箸でよく混ぜる。
（2）耐熱皿にのせる
直径約25cmの耐熱皿の周囲に厚揚げをぐるりとのせ、あいているところにねぎ、えのきだけをのせる。厚揚げに（1）のひき肉を汁ごとかける。
（3）レンチンする
ふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で7〜8分加熱する。やけどに注意してラップをはずし、スプーンで煮汁を全体にかける。
レンチンだけでここまでおいしいなんて、ちょっとした感動……！
忙しい日も後片づけまでラクだから、思い立ったときにさっと作れますよ。