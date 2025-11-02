アヤックスvsヘーレンフェーン スタメン発表
[11.1 オランダ・エールディビジ第11節](アムステルダム・アレナ)
※24:30開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 22 レムコ・パスフェール
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 4 板倉滉
DF 5 オーウェン・ワインダル
DF 15 ユーリ・バース
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 7 ラウール・モロ
MF 8 ケネス・テイラー
MF 10 オスカル・グロフ
MF 11 ミカ・ゴドツ
FW 25 ボウト・ベグホルスト
控え
GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ
GK 52 P. Reverson
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 24 ジョルシー・モキオ
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 16 ジェームズ・マコーネル
MF 18 デイビィ・クラーセン
MF 28 キアン・フィツジム
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
FW 59 E. Ünüvar
監督
ヨン ハイティンハ
[ヘーレンフェーン]
先発
GK 22 B. Klaverboer
DF 3 M. Willemsen
DF 4 S. Kersten
DF 19 V. Zagaritis
DF 45 O. Braude
MF 6 J. van Overeem
MF 7 M. Rivera
MF 8 L. Brouwers
MF 9 ディラン・フェンテ
MF 20 ジェイコブ・トレンスコウ
FW 27 V. Sejk
控え
GK 31 N. Bakker
GK 44 アンドリアス ノッペート
DF 15 M. Egbring
DF 17 N. Hopland
DF 28 H. Petrov
MF 16 M. Linday
MF 35 I. Ahmed
MF 36 N. Courtens
FW 33 J. Rijssel
FW 50 E. Gürbüz
監督
Robin Veldman
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります