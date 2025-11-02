[11.1 オランダ・エールディビジ第11節](アムステルダム・アレナ)

※24:30開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 22 レムコ・パスフェール

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 4 板倉滉

DF 5 オーウェン・ワインダル

DF 15 ユーリ・バース

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 7 ラウール・モロ

MF 8 ケネス・テイラー

MF 10 オスカル・グロフ

MF 11 ミカ・ゴドツ

FW 25 ボウト・ベグホルスト

控え

GK 1 ビテスラフ・ヤロシュ

GK 52 P. Reverson

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 24 ジョルシー・モキオ

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 16 ジェームズ・マコーネル

MF 18 デイビィ・クラーセン

MF 28 キアン・フィツジム

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

FW 59 E. Ünüvar

監督

ヨン ハイティンハ

[ヘーレンフェーン]

先発

GK 22 B. Klaverboer

DF 3 M. Willemsen

DF 4 S. Kersten

DF 19 V. Zagaritis

DF 45 O. Braude

MF 6 J. van Overeem

MF 7 M. Rivera

MF 8 L. Brouwers

MF 9 ディラン・フェンテ

MF 20 ジェイコブ・トレンスコウ

FW 27 V. Sejk

控え

GK 31 N. Bakker

GK 44 アンドリアス ノッペート

DF 15 M. Egbring

DF 17 N. Hopland

DF 28 H. Petrov

MF 16 M. Linday

MF 35 I. Ahmed

MF 36 N. Courtens

FW 33 J. Rijssel

FW 50 E. Gürbüz

監督

Robin Veldman

