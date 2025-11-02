【METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1（テスト機イメージカラー）】 11月2日23時 予約締切 2026年3月 発送予定 価格：19,800円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1（テスト機イメージカラー）」の予約をプレミアムバンダイにて本日11月2日23時まで受け付けている。価格は19,800円。発送は2026年3月の予定。

本商品は「ガンダム・センチネル」より「ゼータプラスA1（テスト機イメージカラー）」をKa signatureシリーズで立体化したもの。カラーリングは赤系2色とオフホワイトのスプリッター・パターンで塗装され、A1型の特徴となるフロント・スカートや大腿部のビーム・カノン、テール・スタビレーターなどが再現されている。

VG翼（ウイング・バインダー）を持つウェブライダー形態へ変形可能で、フライト・サブ・ユニットとVG翼により、より航空機らしいフォルムへと変形する。内部フレームにはダイキャストを採用することで可動と変形を両立させている。また、付属するジョイントパーツを専用台座に接続することで、飛行状態でディスプレイできる。

「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ ゼータプラス A1（テスト機イメージカラー）」

サイズ：全高約140mm

材質：ABS、PVC、ダイキャスト製

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・ビーム・ライフル

・シールド

・ビーム・サーベル×2

・ウェイブ・ライダー状態用交換パーツ一式

・交換用アンテナ一式

・エフェクトパーツ一式

・専用ジョイントパーツ一式

・専用台座一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。