【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ヴェルビン（Magazine Memories）】 11月2日23時 予約締切 2026年3月 発送予定 価格：11,000円 【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ガーゴイル】 11月2日23時 予約締切 2026年3月 発送予定 価格：17,600円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ヴェルビン（Magazine Memories）」及び「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ガーゴイル」の予約をプレミアムバンダイにて本日11月2日23時まで受け付けている。価格は「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ヴェルビン（Magazine Memories）」が11,000円、「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ガーゴイル」が17,600円。発送は2026年3月の予定。

本商品は、「聖戦士ダンバイン」のメカニックデザインを担当した出渕裕氏の著書「AURA FHANTASM」に登場するオーラ・バトラー「ヴェルビン」、「ガーゴイル」をROBOT魂シリーズより立体化したもの。

「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ヴェルビン（Magazine Memories）」

動きのあるイラストが存在しないヴェルビンに「魂（アクション）」性能を吹き込むにあたり、ヴェルビンが「AURA FHANTASM」版ビルバインの位置付けであることを指標として可動機構を検証し、立体化されている。

武装はオーラ・ソードのみが付属し、台座は「AURA FHANTASM」の世界を演出する専用デザインのディスプレイベースと支柱が付属する。

SIDE ABの特徴であるキャノピーの開閉機構も搭載。立膝姿勢も再現可能となっている。

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各2種

・オーラ・ソード

・魂ステージ用ジョイントパーツ

・専用台座一式

「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ガーゴイル」

クの国で開発されたオーラ・バトラー「ビアレス」の後継機「ガーゴイル」が立体化されており、武装はオーラトマホーク2本とワイヤー・クローが付属する。

トマホークは、専用ジョイントを使い前腕に取り付け可能。また、2本のトマホークは、商品オリジナルの延長柄を使用することで両刃の薙刀形状にすることができる。

前腕先端のクローはワイヤージョイントを使って「射出」状態を再現可能となっている。

【商品内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各3種

・オーラトマホーク×2

・オーラトマホーク延長柄

・オーラトマホーク取付ジョイントパーツ×2

・ワイヤー・クロー×2

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。