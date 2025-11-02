寒い季節に欠かせないアイテムが登場！アツギの「ホットコンフォート」シリーズから、裏起毛インナーが新発売されました。肌触りの良さと保温性を重視し、毛布のようなやさしい感触を実現したこのインナーは、寒い日にぴったりのアイテムです。さらに、アツギオンラインショップでは送料無料の特典もあり、オンライン限定で購入可能。あたたかさと心地よさを兼ね備えたこのインナーで、冬の防寒対策もばっちりですね♡

あたたかさと肌触りの良さを両立



アツギの「裏起毛インナー」は、寒い日にぴったりの保温性と肌触りの良さを兼ね備えています。その秘密は、毛足の長いシャギー素材。長い毛足に空気を含むことで、自然な保温効果を発揮します。

さらに、肌側全面に起毛素材を使用し、まるで毛布のような心地よさを感じられます。少し肉厚でなめらかな生地感が、肌を包み込むような優しい触り心地を実現しています。

寒い日にも着たくなる、温かさを感じさせる一着です♡

【アツギ】裏起毛インナーで寒い日も暖かく！オンライン限定発売

日常使いにぴったりなデザイン



「裏起毛インナー」は、デイリー使いにも最適なデザインが魅力です。適度なハリ感と程よい厚みを持つ生地で、着ぶくれ感がなく、シャツやカーディガンの下に着てもスッキリ。

ブラックとオークグレーの2色展開で、どんなボトムとも合わせやすいシンプルなデザインが特徴です。寒い日でも暖かさをキープしながら、普段のコーディネートに取り入れやすいのがポイント。

着るだけで心地よさと温かさを感じるアイテムです♪

オンライン限定！送料無料の特典も



アツギの「裏起毛インナー」は、オンラインショップ限定で販売されています。しかも、アツギオンラインショップでは1点から送料無料の特典も！

楽天市場やAmazonなどのECモールでも購入可能ですが、公式オンラインショップで購入すると他の商品もまとめて送料無料になるので、まとめ買いにも最適です。

寒さ対策だけでなく、便利でお得な特典もついてくるので、この機会にぜひチェックしてみてください♡

寒い季節に最適！あたたかさと心地よさのインナー



アツギの「裏起毛インナー」は、寒い冬を暖かく過ごすためのマストアイテムです。毛足の長いシャギー素材で作られたこのインナーは、肌触りが良く、あたたかさをしっかり感じさせてくれます。

さらに、シンプルでデイリー使いにも最適なデザインが嬉しいポイント。オンラインショップ限定で、1点から送料無料の特典もあり、お得に購入できます。

寒い季節を快適に過ごしたい方にぴったりなアイテムです♡