【ハニトラ・ホームステイ～北欧人妻アンナさんの危険な香り～【フルカラー】 11月2日 先行配信（コミックフェスタ）

【拡大画像へ】

CLLENNは11月2日、マンガ「ハニトラ・ホームステイ～北欧人妻アンナさんの危険な香り～【フルカラー」の先行配信をコミックフェスタにて開始した。

本作はモティカ氏による作品。平凡な大学生・祐介はホームステイ先で出会った美人奥様・アンナが凄腕のスパイだと知ってしまう。断り切れずスパイ活動の協力者になった彼は日本に帰国するが、アパートにはなぜかアンナと娘たちが押しかけてきて……。

【あらすじ】

「私とあなただけの秘密よ」――平凡な大学生・祐介がホームステイ先で出会ったのは、気さくで優しい美人奥様・アンナ。しかしある夜、彼女が実は国の未来を背負う凄腕のスパイだと知ってしまう！極秘任務への協力を求められた祐介は、断り切れずスパイ活動の協力者に。数週間後、日本に帰国した祐介のアパートに、なぜかアンナと娘たちが押しかけてきて、まさかの同居生活がスタート！？狭い部屋で常に密着する、彼女の豊満なカラダ。任務のたびに深まる二人の関係は、やがて一線を越えて…。

(C)モティカ/CLLENN