¾¾ËÜ¿Í»Ö £±Ç¯10¤«·î¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°Éüµ¢¡¡À¸ÇÛ¿®¤Ç´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É½¾ð¡Ö¾¾ËÜ¡¢Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê£¶£²¡Ë¤¬£±Æü¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Î¿·¤·¤¤ÍÎÁÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö£Ä£Ï£×£Î£Ô£Ï£×£Î¡Ü¡×¤Ë½Ð±é¡££±Ç¯£±£°¤«·î¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿²ñ°÷¤é¤¬¾¾ËÜ¤ÎÅÐ¾ì¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡¼¡×¤ÎÀ¼¤¬¡£²¹¤«¤¤´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¾¾ËÜ¡¢Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¡¢Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿Ìó£²Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·Ý¿ÍÃç´Ö¤È¤«¡¢¸åÇÚ¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤ê¤È¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â¤¹¤´¤¯ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾åÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¾ì¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢ËÍ¤¬»×¤¦¤Î¤Ï´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£±ÇÁü¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÆâÍÆ¤ä¸«¤É¤³¤í¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â·î¤Ë£±²ó¡¢¾¾ËÜ¤Ë¤è¤ëÀ¸ÇÛ¿®¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¼¡¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢°ìÈÌ¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë´ë²è¤Î¾Ò²ð¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ï½ª»Ï¡¢¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Ìó£±»þ´Ö¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£