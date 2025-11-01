台風第２５号が発生しました。

【写真を見る】【台風情報】台風25号（カルマエギ）発生 日本の南を西に進む…今後の進路と勢力を詳しく 気象庁が船舶への警戒を呼びかけ

１日２１時、フィリピンの東の

北緯１０度２０分、東経１３７度００分において、

熱帯低気圧が台風第２５号になりました。

台風は１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心から半径１１０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の２日９時にはフィリピンの東の北緯１１度００分、東経１３５度５０分を中心とする半径８５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。２４時間後の２日２１時にはフィリピンの東の北緯１１度２５分、東経１３３度０５分を中心とする半径１１０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。４８時間後の３日２１時にはフィリピンの東の北緯１１度１０分、東経１２７度５５分を中心とする半径２４０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。７２時間後の４日２１時にはフィリピンの北緯１１度２５分、東経１２２度４０分を中心とする半径３１０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。この方面の船舶は十分警戒してください。