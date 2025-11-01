【台風情報】台風25号（カルマエギ）発生 日本の南を西に進む…今後の進路と勢力を詳しく 気象庁が船舶への警戒を呼びかけ
台風第２５号が発生しました。
１日２１時、フィリピンの東の
北緯１０度２０分、東経１３７度００分において、
熱帯低気圧が台風第２５号になりました。
台風は１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心から半径１１０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
フィリピンの東の
北緯１１度００分、東経１３５度５０分を中心とする
半径８５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
２４時間後の２日２１時には
フィリピンの東の
北緯１１度２５分、東経１３３度０５分を中心とする
半径１１０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
４８時間後の３日２１時には
フィリピンの東の
北緯１１度１０分、東経１２７度５５分を中心とする
半径２４０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
７２時間後の４日２１時には
フィリピンの
北緯１１度２５分、東経１２２度４０分を中心とする
半径３１０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
この方面の船舶は十分警戒してください。