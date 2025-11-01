橋下徹弁護士が１日、Ｘ（ツイッター）に投稿し、連日、日本維新・藤田文武共同代表の疑惑を怒涛追及している件を、「（藤田氏を）身内猛批判」と報じた記事を取り上げ「僕は身内でもなんでもない。一有権者」と主張した。

しんぶん赤旗が「重大疑惑」として報じた、主に公金が原資となる約２０００万円と、公設秘書が代表を務める会社が絡む疑惑。藤田氏はＳＮＳで「すべて実態のある正当な取引」としているが、１日に吉村洋文代表がＸ投稿で「連休明けに本人の会見もあるので、そこで丁寧に説明させます」と伝える事態に発展している。

橋下氏は連日Ｘ投稿を大連投し「適法か違法かが問題ではない」「外形的公正性に疑義が持たれるような金の扱い（政治家側の法人が政党交付金という公金から利益を上げるマネロン的な金の扱い）」「公金である政党交付金を使って身内の会社に仕事発注するやり方を維新は認めるのか否か」と追及している。

一方で高市早苗政権を揺るがしかねない連立与党トップの疑惑報道だが、赤旗＝共産党以外の野党は、いつもの元気がないようにも見え、橋下氏は「野党の反応が鈍いということは、野党国会議員にも同じようなことをやっている者が多いのか？」と疑念を呈している。