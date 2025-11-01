¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÂç¾Þ¡Û¾¾°æÈË¡¡Í¥¾¡Àï£±¹æÄú¥²¥Ã¥È¡Ö½ÐÂ¡¢¹Ô¤Â¡¢²ó¤êÂ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£Ç¶¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡¡ÃË»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï£±Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï£³ÈÖ¾¡Éé¤Î£µÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£¶¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾°æÈË¡Ê£µ£µ¡áÂçºå¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£±£Ò¤ò¥¤¥ó¤«¤é´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢Í¥¾¡Àï¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¡£Àá´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ½®Â¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡Ö¾õÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½ÐÂ¡¢¹Ô¤Â¡¢²ó¤êÂ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¡¤Æ¤Ðº£Ç¯½é£Ö¡£¤Þ¤À»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍèÇ¯£³·î³÷·´£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢¤â¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤ë¤¬¡Öµ¤¹ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¸¢Íø¼è¤ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÁö¤ë¤À¤±¡£¥¤¥ó¤«¤é£Ó¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£Í¥¾¡Àï¤â¼«Á³ÂÎ¤ÎÁö¤ê¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢²¦Æ»£Ö¤ò¾þ¤ë¡£