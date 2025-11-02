ブライトンvsリーズ スタメン発表
[11.1 プレミアリーグ第10節](AMEXスタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 49 ジョー・ナイト
FW 9 S. Tzimas
FW 14 T. Watson
FW 19 C. Kostoulas
FW 58 N. Oriola
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 19 ノア・オカフォー
MF 22 田中碧
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 20 ジャック・ハリソン
監督
ダニエル・ファルケ
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 24 フェルディ・カディオール
DF 27 マッツ・ビーファー
MF 10 ジョルジニオ・ルター
MF 11 ヤンクバ・ミンテ
MF 17 カルロス・バレバ
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 29 マキシム・デ・クーパー
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 49 ジョー・ナイト
FW 9 S. Tzimas
FW 14 T. Watson
FW 19 C. Kostoulas
FW 58 N. Oriola
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[リーズ]
先発
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 6 ジョー・ロドン
DF 15 ジャカ・ビヨル
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 19 ノア・オカフォー
MF 22 田中碧
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 18 アントン・シュタハ
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 20 ジャック・ハリソン
監督
ダニエル・ファルケ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります