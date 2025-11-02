[11.1 プレミアリーグ第10節](ターフ モア)

※24:00開始

<出場メンバー>

[バーンリー]

先発

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 3 クァイリンドスキ・ハルトマン

DF 5 マクシム・エステーブ

DF 6 アクセル・トゥアンゼベ

DF 29 ジョシュ・ローレント

MF 8 レスリー・ウゴチュク

MF 11 ジェイドン・アンソニー

MF 16 フロレンティーノ・ルイス

MF 24 ジョシュ・カレン

FW 19 ジアン・フレミング

控え

GK 13 マックス・バイス

DF 18 ヒュルマル・エクダル

DF 23 ルーカス・ピレス

MF 28 ハンニバル・メイブリ

FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン

FW 10 マーカス・エドワーズ

FW 17 ルーム・チャウナ

FW 27 アルマンド・ブロヤ

FW 35 アシュリー・バーンズ

監督

スコット・パーカー

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 19 レアンドロ・トロサール

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 56 M. Dowman

監督

ミケル・アルテタ

