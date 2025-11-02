バーンリーvsアーセナル スタメン発表
[11.1 プレミアリーグ第10節](ターフ モア)
※24:00開始
<出場メンバー>
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 クァイリンドスキ・ハルトマン
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 6 アクセル・トゥアンゼベ
DF 29 ジョシュ・ローレント
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
MF 24 ジョシュ・カレン
FW 19 ジアン・フレミング
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 18 ヒュルマル・エクダル
DF 23 ルーカス・ピレス
MF 28 ハンニバル・メイブリ
FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 10 マーカス・エドワーズ
FW 17 ルーム・チャウナ
FW 27 アルマンド・ブロヤ
FW 35 アシュリー・バーンズ
監督
スコット・パーカー
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 56 M. Dowman
監督
ミケル・アルテタ
※24:00開始
<出場メンバー>
[バーンリー]
先発
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 3 クァイリンドスキ・ハルトマン
DF 5 マクシム・エステーブ
DF 6 アクセル・トゥアンゼベ
DF 29 ジョシュ・ローレント
MF 8 レスリー・ウゴチュク
MF 11 ジェイドン・アンソニー
MF 16 フロレンティーノ・ルイス
FW 19 ジアン・フレミング
控え
GK 13 マックス・バイス
DF 18 ヒュルマル・エクダル
DF 23 ルーカス・ピレス
MF 28 ハンニバル・メイブリ
FW 7 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
FW 10 マーカス・エドワーズ
FW 17 ルーム・チャウナ
FW 27 アルマンド・ブロヤ
FW 35 アシュリー・バーンズ
監督
スコット・パーカー
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 56 M. Dowman
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります