クリスタル・パレスvsブレントフォード スタメン発表
[11.1 プレミアリーグ第10節](シェルハースト パーク)
※24:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 18 鎌田大地
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 24 ボルナ・ソサ
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 21 ロマン・エッセ
MF 55 ジャスティン・デベニー
MF 59 R. Cardines
監督
オリバー・グラスナー
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 19 ダンゴ・ワッタラ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 5 イーサン・ピノック
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 14 ファビオ・カルバーリョ
MF 15 フランク・オニェカ
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 11 リース・ネルソン
FW 23 キーン・ルイス・ポッター
監督
アンドリュースキース・ジョセフ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
