N・フォレストvsマンチェスター・U スタメン発表
[11.1 プレミアリーグ第10節](The City Ground)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 3 ネコ・ウィリアムズ
DF 5 ムリーロ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 37 ニコロ・サボーナ
MF 7 カラム・ハドソン・オドイ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 12 ドウグラス・ルイス
MF 14 ダン・エンドイェ
FW 19 Igor Jesus
控え
GK 13 John Victor
DF 4 モラート
DF 23 Jair Cunha
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 15 アルノー・カリムエンド
FW 21 オマリ・ハッチンソン
監督
ショーン・ダイチ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 13 パトリック・ドルグ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
