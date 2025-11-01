[11.1 プレミアリーグ第10節](The City Ground)

※24:00開始

<出場メンバー>

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 26 マッツ・セルス

DF 3 ネコ・ウィリアムズ

DF 5 ムリーロ

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

DF 37 ニコロ・サボーナ

MF 7 カラム・ハドソン・オドイ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト

MF 12 ドウグラス・ルイス

MF 14 ダン・エンドイェ

FW 19 Igor Jesus

控え

GK 13 John Victor

DF 4 モラート

DF 23 Jair Cunha

MF 6 イブラヒム・サンガレ

MF 22 ライアン・イエーツ

MF 24 ジェームズ・マカティー

FW 9 タイウォ・アウォニイ

FW 15 アルノー・カリムエンド

FW 21 オマリ・ハッチンソン

監督

ショーン・ダイチ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 15 レニー・ヨロ

DF 23 ルーク・ショー

MF 2 ディオゴ・ダロト

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 13 パトリック・ドルグ

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 7 メイソン・マウント

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

監督

ルベン・アモリム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります