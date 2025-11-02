[11.1 ブンデスリーガ第9節](ヴォイト・アレーナ)

※23:30開始

<出場メンバー>

[ハイデンハイム]

先発

GK 41 ディアント・ラマイ

DF 2 マーノン・ブッシュ

DF 4 ティム・ジールスレーベン

DF 6 パトリック・マインカ

DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ

MF 3 ヤン・シェップナー

MF 16 ユリアン・ニーフース

MF 17 マティアス・ホンサック

MF 22 アリヨン・イブラヒモビッチ

FW 9 シュテファン・シンマー

FW 11 ブドゥ・ジブジバーゼ

控え

GK 1 ケビン・ミュラー

DF 5 ベネディクト・ギンバー

DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ

DF 28 アダム・コーレ

MF 20 ルカ・カーバー

MF 21 アドリアン・ベック

MF 27 ティム・ケーター

MF 30 ニクラス・ドーシュ

FW 18 マルビン・ピエリンガー

監督

フランク・シュミット

[フランクフルト]

先発

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 13 ラスムス・クリステンセン

MF 15 エリス・スキリ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 20 堂安律

MF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 42 ジャン・ウズン

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 17 エリェ・ワイ

控え

GK 40 カウア・サントス

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 30 ミシー・バチュアイ

監督

ディノ・トップメラー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります