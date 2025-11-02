ハイデンハイムvsフランクフルト スタメン発表
[11.1 ブンデスリーガ第9節](ヴォイト・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ハイデンハイム]
先発
GK 41 ディアント・ラマイ
DF 2 マーノン・ブッシュ
DF 4 ティム・ジールスレーベン
DF 6 パトリック・マインカ
DF 19 ヨナス・フェーレンバッハ
MF 3 ヤン・シェップナー
MF 16 ユリアン・ニーフース
MF 17 マティアス・ホンサック
MF 22 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 9 シュテファン・シンマー
FW 11 ブドゥ・ジブジバーゼ
控え
GK 1 ケビン・ミュラー
DF 5 ベネディクト・ギンバー
DF 23 オマル・ハクタブ・トラオレ
DF 28 アダム・コーレ
MF 20 ルカ・カーバー
MF 21 アドリアン・ベック
MF 27 ティム・ケーター
MF 30 ニクラス・ドーシュ
FW 18 マルビン・ピエリンガー
監督
フランク・シュミット
[フランクフルト]
先発
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 13 ラスムス・クリステンセン
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 20 堂安律
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 42 ジャン・ウズン
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 17 エリェ・ワイ
控え
GK 40 カウア・サントス
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 30 ミシー・バチュアイ
監督
ディノ・トップメラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります