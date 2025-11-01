ウニオン・ベルリンvsフライブルク スタメン発表
[11.1 ブンデスリーガ第9節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 14 レオポルト・クエアフェルト
MF 6 アリョーシャ・ケムライン
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 21 ティム・スカルケ
MF 39 デリック・ケーン
FW 23 アンドレイ・イリッチ
控え
GK 31 M. Raab
DF 15 トム・ローテ
DF 28 クリストファー・トリメル
DF 34 スタンレー・エンソキ
MF 11 チョン・ウヨン
MF 33 アレックス・クラール
FW 7 オリバー・バーク
FW 10 イリアス・アンザー
FW 30 D. Bogdanov
監督
シュテフェン・バウムガルト
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 43 B. Ogbus
MF 14 鈴木唯人
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります