「激かわ」「美しい」「ピッチ外でもこんな…」なでしこMF塩越柚歩がハロウィンディズニーへ
日テレ・東京ベレーザの日本女子代表(なでしこジャパン)MF塩越柚歩が10月31日に自身のインスタグラム(@yuzuho_shiokoshi19)を更新し、オフに「ハロウィンディズニー」を楽しんだことを報告した。
塩越は「Happy Halloween ハロウィンディズニーがかわいすぎて大満足~ Trick or treat」と綴り、複数のショットを披露。カチューシャをかぶり、ウエストをチラ見せしたコーディネートでディズニーを満喫する様子が収められている。
コメント欄では「激かわ」「美しいです」「綺麗〜」「可愛すぎてファン大満足」「ピッチ外でもこんなに輝いてるなんて、さすがプロだね!」と称賛の声が次々と送られた。
11月1日に28歳となった塩越は、アカデミー時代から所属していた三菱重工浦和レッズレディースを今年6月に離れ、東京NBへ電撃移籍。今季WEリーグでは現在12試合に出場し、7ゴールを記録している。
